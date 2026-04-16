ସାଧାରଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଠାରୁ କେତେ ଦାମୀ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ? ଦାମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ!
ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ କ'ଣ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଗଞ୍ଜେଇ। ଗଞ୍ଜେଇ ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ରବଣରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। କାରଣ ଏହା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ କୁହାଯାଏ।
ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇରେ ବିଶେଷ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସଫା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୃଶ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶରେ ରଖାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ବିଶେଷ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ପାଣିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ମାଟିରୁ ପୃଥକ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଭିଦ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୁଏ।
କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଚାଷ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା, ଆଲୋକ, pH ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏହାର ଚେର ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଏହା ମାଟିରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼େ। ଏହାର ବିକାଶ ଚକ୍ର ଦ୍ରୁତ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଆଇନଗତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଜର୍ମାନୀ, ଚିଲି, ମେକ୍ସିକୋ, ଇଟାଲୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆଇନଗତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ।
ଭାରତରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ମିଳେ: ସାଟିଭା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକା। ଉଭୟ ଔଷଧ ଏବଂ ନିଶା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗାନାବିସ୍, ସାଟିଭା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍।
ଏହି ସମୟରେ, ପାଣିରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗାନାବିସ୍ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଗାନାବିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ଅଛି। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ।
ନାର୍କୋଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ସାଇକୋଟ୍ରୋପିକ୍ ସବଷ୍ଟନ୍ସ (NDPS) ଆଇନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଗାନାବିସ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍, ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜାମିନ ମିଳିପାରିବ।