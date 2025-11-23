ମଙ୍ଗେତର ପଲାଶଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବେଶୀ ଧନୀ
ପଲାଶ ମୁଛାଲ ଓ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ମୋଟ୍ ନେଟ୍ ଓର୍ଥ କେତେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛାଲଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁଠି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମେହେନ୍ଦି ଠାରୁ ହଳଦୀ ପାର୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଫଟୋ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି? ଭାରତର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା କ’ଣ ତାଙ୍କ ଉଡବୀ ସ୍ୱାମୀ, ସଂଗୀତକାର ପଲାଶ ମୁଛାଲଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ? ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାରର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ବିବାହ କେବେ ହେଉଛି:
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ଯୁବ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ପଲାଶ ମୁଛାଲଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।
୨୦୧୯ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମେହେନ୍ଦି, ହଳଦୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରୋଜଗାରର ତୁଳନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ରୋଜଗାର:
ମନ୍ଧାନା କେବଳ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ମହିଳା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୩୨-୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଆୟର ଅନେକ ଉତ୍ସ ଅଛି, ଯେପରିକି:
BCCI କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି: ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଓ୍ୱାନଡେ ଫିସ୍: ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଟି-୨୦ ଫିସ୍: ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ସେ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ RCB ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ସିଜିନରେ ୩.୪ କୋଟି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ WPL ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।
ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର:
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଆୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନରୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ହୁଣ୍ଡାଇ, ଗାର୍ନିୟର, ନାଇକ୍, ରେଡ ବୁଲ୍, ମାଷ୍ଟରକାର୍ଡ, ପିଏନବି ମେଟଲାଇଫ୍, ହର୍ବାଲାଇଫ୍, ରେକ୍ସୋନା, ଗଲ୍ଫ ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବାଟା ପାୱାର ସ୍ପୋର୍ଟସୱେର୍ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀର ଚେହେରା ଥିଲେ।
ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ:
ମାନ୍ଧାନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲିରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଜିମ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ହୋମ୍ ଥିଏଟର ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବଗିଚା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।
ପଲାଶ ମୁଛାଲ କିଏ:
ବଲିଉଡର ବଡ଼ ନାମ ମଧ୍ୟରେ ପଲାଶ ମୁଛାଲଙ୍କ ନାମ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତା କମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ପଲକ ମୁଛାଲଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଲାଶ କମ୍ ବୟସରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ୨୦୧୪ ଫିଲ୍ମ “ଢିସ୍କିଆଉଁ” ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ “ଭୂତନାଥ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍” ର “ପାର୍ଟି ତୋ ବନତି ହେ” ଏବଂ “ତୁ ହି ହେ ଆଶିକି” ଭଳି ଗୀତ ରଚନା କରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ।
ପଲାଶ ମୁଛାଲଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପଲାଶଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୨୦୦ ରୁ ୪୧୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ତାଙ୍କର ଆୟ ସଂଗୀତ ରଚନା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଶୋ’ରୁ ଆସିଥାଏ।
କିଏ ଧନୀ, ମନ୍ଧାନା ନା ପଲାଶ:
ଯଦିଓ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ଆୟ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କୁ ପଲାଶଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ।