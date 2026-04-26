କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ଚାଷୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ନିୟମ

ଆଉ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ମହାଜନର ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ପଡିବନି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଖରା ତରାରେ ଚାଷ କରିବା କେତେଯେ କଷ୍ଟ ତାହା କେବଳ ଚାଷ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅନେକ ଧାର କରଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରୁହେ।

କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ (KCC) ଯୋଜନା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବରଦାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି କମ ସୁଧ ହାରରେ ସହଜରେ ବଡ଼ ଋଣ ପାଇପାରିବେ।

ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ମାତ୍ର ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବୃହତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଋଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନକରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ।

ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ରେକର୍ଡ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସର୍ବାଧିକ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ପାଇପାରିବେ।

ସୁଧ ହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାର୍ଡ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ସାଧାରଣତଃ, ଏଥିରେ ସୁଧ ହାର ୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥାଏ; ହେଲେ, ସରକାର ସିଧାସଳଖ ୨ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରାଶି ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୩ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଋଣ ବାର୍ଷିକ ମାତ୍ର ୪ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋଣ ଯୋଜନାରେ ଏତେ କମ୍ ହାରରେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ମହାଜନଙ୍କ କବଳରୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି।

ଏହି କାର୍ଡର ପରିସର ଏବେ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଗାଈ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ପାଳନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି KCC ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜି ପାଇପାରିବେ।

ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।

ଏହାକୁ ପାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଧରି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।

ଜାରି ହେବା ପରେ, କାର୍ଡଟି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିଥାଏ; ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମା ସମୀକ୍ଷା କରେ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେବି ଟଙ୍କାର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

