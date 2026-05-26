ଦିନକୁ କେତେ ତେଲ ବିକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତି କୋଟିପତି? ଜାଣନ୍ତୁ ତେଲ ବିକ୍ରିର ସୀମା!
ଗୋଟିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର ତେଲ ବିକ୍ରି କରେ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିକଟ ସଂଶୋଧନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟରେ ₹୨.୬୧ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ₹୨.୭୧ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ନୂତନ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବଜାରରେ ଇନ୍ଧନ ଚାହିଦା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଧରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦୈନିକ କୋଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପରି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଦିନରେ ଡିଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିକ୍ରୟ ସୀମା ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ।
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଏକ ପମ୍ପର ଦୈନିକ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ସାଧାରଣ ସମୟରେ ତୈଳ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିଛି ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କିମ୍ବା ଡିଲର ସଂଘକୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ଦେଶରେ ହଠାତ୍, ଗୁରୁତର ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଇନ୍ଧନ ରାସନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କିତ କିଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଟା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା ପୂରଣ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ।
ଭାରତରେ ଏକ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଏକ ସ୍ଥିର ହାରାହାରି ଦୈନିକ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ। ଆବାସିକ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ୫,୦୦୦ ରୁ ୧୫,୦୦୦ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସହଜରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।