୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କିଣିପାରିବେ? ଘରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଭରିବାର ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଗଦ ଏବଂ ସୁନା ପରି, ଘରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ହଇରାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ, ଆପଣ ଦିନକୁ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଘରେ କେତେ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ?
୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ କେତେ ତେଲ ନେଇପାରିବେ: ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯାନରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେଥର ଇଚ୍ଛା ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ପୃଥକ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାନରେ ୨ ରୁ ୫ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ୫-୧୦ ଲିଟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। ସାଧାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ଆପଣ ଇନ୍ଧନ ପାଇବେ ନାହିଁ; ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭାରୀ-ଡ୍ୟୁଟି ବୋତଲ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଯଦି କାହାକୁ ଡ୍ରମ୍ରେ ୨୦, ୫୦, କିମ୍ବା ୨୦୦ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପରମିଟ୍/ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ୧୯୩୪ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଇନ୍ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡ୍ରମ୍ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଣାଯାଉଛି ତାହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆପଣ ଘରେ କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରଖିପାରିବେ: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ନିୟମ ୨୦୦୨ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ଘରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେବଲ୍, ଦୃଢ଼ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ସିଲ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଯଦି ଆପଣ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ପେଟ୍ରୋଲ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ କଣ ହେବ: ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦ ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏକ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଘରେ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ।
୩ ଦିନର ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ (PESO) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ଦିନର ହାରାହାରି ବିକ୍ରୟ ସମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବଜାରରେ ଯୋଗାଣ ବାଧା ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ହେଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।