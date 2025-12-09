ଗୋଲ୍ଡେନ ବଟନ ଆସିବା ପରେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଯାନ୍ତି ୟୁଟ୍ଯୁବର; ମିଳେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା…
ୟୁଟୁବରଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଟନ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ୟୁଟ୍ଯୁବକୁ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଚନ ପାଇଁ ବ୍ଯବହାର କରୁଛନ୍ତା ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏଥିରୁ ଯୁବପିଢି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
କିଏ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କମେଡି ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଏହାସହ କେହି ଏଥିରେ ପଢା ଭିଡିଓ ଦେଇ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
ସମୟ ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢିବାରୁ ୟୁଟ୍ଯୁବ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସିଲଭର ଓ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଟନ ଦିଆାଯାଉଛି। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଗୋଲ୍ଡେନ ବଟନ କଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ୟୁଟୁବରଙ୍କ କଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ।
YouTube ରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କେବଳ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଭ୍ୟୁ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ପନସର କରି ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ YouTube ପାର୍ଟନର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ (YPP) ରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ। YouTube ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରିଏଟର ପୁରସ୍କାର କୁହାଯାଏ।
100,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ସିଲଭର ପ୍ଲେ ବଟନ୍, 10 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 10 ନିୟୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଏବଂ 50 ନିୟୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏକ ରୁବି କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ, YouTube ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଟନ୍ ପାଇବା ପରେ ଆପଣ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଏ ତାହା ଜାଣିବା।
ୟୁଟୁବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଟନ ମିଳିବା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳେ:
ଯଦି କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲର ୧ ନିୟୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଭିଡିଓରେ ପର୍ଯ୍ଯପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ଭ୍ୟୁଜ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଲଡେନ୍ ବଟନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ୧,୦୦୦ ଭ୍ୟୁରେ ପ୍ରାୟ ୨ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। YouTube ରେ ଗୋଲଡେନ୍ ବଟନ୍ ପାଇବା ପରେ, ଯଦି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭ୍ୟୁ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୪ ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ଏହା ସହିତ, ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ YouTube ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ୟୁଟ୍ଯୁବରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଟିକସ ଲଗାଯାଏ:
ଭାରତରେ, YouTube ଆୟ ଉପରେ ଆୟକର ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଯଦି ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ କୌଣସି ଟିକସ ନାହିଁ। ତଥାପି, ପୁରୁଣା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ୨.୫ ଲକ୍ଷରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
୫ ଲକ୍ଷରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଉପରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଆନୁମାନିକ ସ୍ଲାବ ଉପରେ, ଯଦି ଏକ ଗୋଲଡେନ୍ ବଟନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାର୍ଷିକ ୪୦ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରେ, ତେବେ ଟିକସ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ହୋଇପାରେ।