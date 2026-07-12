ଅବସର ପରେ ଜଣେ ସାଂସଦ କେତେ ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଆନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନା ଅଧିକ
ସାଂସଦମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଅଧିକ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି କି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ନିୟମ ସମୟ ସହିତ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅବସର ପରେ ସାଂସଦମାନେ ପାଉଥିବା ସଠିକ୍ ପେନସନ ପରିମାଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ।
ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଅବସର ପରେ ସାଂସଦମାନେ ପାଉଥିବା ପେନସନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଏହା କେତେ ତୁଳନାତ୍ମକ।
ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସାଂସଦ କେତେ ପେନସନ୍ ପାଆନ୍ତି:
ସରକାରୀ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦମାନେ ଅବସର ପରେ ମାସିକ ୩୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ପେନସନ୍ ହାର ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୩ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା।
ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ସାଂସଦ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସେବା ଅବଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପେନସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏହିପରି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ:
ଯଦି ଜଣେ ସାଂସଦ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସଂସଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ସାଂସଦ ସାତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ୩୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ମୋଟ ମାସିକ ପେନସନ ୩୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା କରିଥାଏ।
ସେହିପରି, ଯଦି ଜଣେ ସାଂସଦ ଆଠ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୩୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ୭,୫୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋଟ ମାସିକ ପେନସନ ୩୮,୫୦୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ।
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ସାଂସଦ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷର ଅତି କମରେ ନଅ ମାସ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ପେନସନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ସମୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସାଂସଦମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଅଧିକ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି କି:
ସାରା ଦେଶରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପେନସନ ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଏହାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପେନସନ ପରିମାଣ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ପାଉଥିବା ମାସିକ ପେନସନ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ (ସାଂସଦ)ଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା କମ୍ ହୋଇଥାଏ।
ପେନସନ ପରିମାଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ସେଥିରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଜଣେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଉଭୟଙ୍କ ପେନସନ ମିଶିପାରିବ କି:
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପଦବୀ ସହିତ ଜଡିତ ପେନସନ ଲାଭ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ହେଲେ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଳେବେଳେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ କିଛି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ ସମେତ ଦ୍ୱୈତ ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି।