ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ମିଳେ ପେନସନ୍, କ’ଣ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶର ନିୟମ
ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେନସନକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୀର ଷ୍ଟାରମର ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଦବୀରେ ରହିବେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ସହିତ, ସେ ଲେବର ପାର୍ଟିର ନେତା ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ କେତେ ପେନସନ ପାଇବେ।
କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେନସନ ନାହିଁ:
ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ରିଟିଶ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପୃଥକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପେନସନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପେନସନ ଆଇନ ୨୦୧୩ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚଳିତ ସଂସ୍କାର ପରେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସଦୀୟ ଅବଦାନକାରୀ ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସମାନ ଅବଦାନକାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା।
ସେମାନଙ୍କର ଅବସରକାଳୀନ ଲାଭ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବର୍ଷ ଏବଂ ପେନସନ ଅବଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ସାର୍ବଜନୀନ ଡ୍ୟୁଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ଭତ୍ତା:
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଡ୍ୟୁଟି କଷ୍ଟସ୍ ଭତ୍ତା। ଏହା ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ମାର୍ଗାରେଟ ଥାଚରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ ମେଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରିପାରିବେ। ଏହି ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଚିଠିପତ୍ର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଭତ୍ତା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ; ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପରିଶୋଧ ଦାବି କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଘୋଷଣା ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ:
ଯଦି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଭତ୍ତା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବାହାରେ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ଦେୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଦେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦରମାର ପ୍ରାୟ ୨୫% ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯଦି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡିବାର ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ।