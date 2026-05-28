ଇସ୍ତଫା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ପାଇବେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା, ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳେ କେଉଁସବୁ ସୁବିଧା
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସସପେନ୍ସ ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସିଦ୍ଧରମୈୟା ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କେତେ ପେନସନ ପାଇବେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ।
ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କ ମାସିକ ପେନସନ:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ଆଇନ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାସିକ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ।
ସ୍ଥିର ପେନସନ ରାଶି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ସରକାର ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ।
ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ସୁବିଧା:
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଅନେକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାର ହକଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରାବଧାନ ଏହି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦ ସହିତ ଜଡିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା:
ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନ। ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯିବ। ଯଦି ସେ ସରକାରୀ ବାସସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହା ବଦଳରେ ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି।
ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ମାଗଣା ଇନ୍ଧନ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ଏକ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାନବାହାନ ସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ଇନ୍ଧନ କୋଟା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କଭର ହୁଏ।
ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ସହାୟତା କର୍ମଚାରୀ ପାଇବାର ହକଦାର। ଏଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର, ଘରୋଇ ସହାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ, ରୋଷେଇଆ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ଭଳି କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମାଗଣା ଟେଲିଫୋନ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା:
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାଗଣା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପଦବୀରୁ ହଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କଭର ଜାରି ରହିବ:
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧରମୈୟାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ।
ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଗାର୍ଡ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମାଗଣା ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା:
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାର ହକଦାର। ଏହି ସୁବିଧା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚୟନିତ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି।
ମାଗଣା ରେଳ ଯାତ୍ରା:
ସିଦ୍ଧରମୈୟା ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ରେଳ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପାସ୍ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଏହା ପୁରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଏସି ବର୍ଗରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ।