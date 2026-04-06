EPFO 3.0: ATM ରୁ ଉଠିବ EPFO ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ହିସାବ…
ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବ....
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂଗଠନର ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସରଳ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ EPFO 3.0 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ EPFO 3.0 ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସହଜ ଏବଂ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା।
EPFO 3.0 ଅଧୀନରେ ଅନେକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି UPI ଏବଂ ATM ଉଠାଣର ପ୍ରଚଳନ।
EPFO 3.0 ଅଧୀନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ପାଣ୍ଠିର ସହଜ ପ୍ରବେଶ, ସ୍ୱୟଂ-କ୍ଲେମ୍ ସମାଧାନ, ATM ଏବଂ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ତୁରନ୍ତ PF ଉଠାଣ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସହଜରେ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
EPFO 3.0 ଅଧୀନରେ, ସଦସ୍ୟମାନେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। EPFO 3.0 ଅଧୀନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ATM ଏବଂ UPI ମାଧ୍ୟମରେ PF ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ କରିବାର ବିକଳ୍ପ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ। ତଥାପି, କିଛି ସୀମା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଛି, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ତୁମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବ : EPFO UPI କିମ୍ବା ATM ମାଧ୍ୟମରେ PF ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଣର ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ମୋଟ ବାଲାନ୍ସର ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, EPFO ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ATM କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ଏହି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର PF ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ।
ATM ଏବଂ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ PF ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇପାରିବେ: EPFO ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର PF ପାଣ୍ଠି ସହଜରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସକ୍ରିୟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର (UAN) ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ UAN ଉଭୟ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, UAN ଆଧାର, PAN, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ IFSC କୋଡ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, EPFO ୩୨ ଟି ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କରେ PF ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିପାରିବେ, ଯାହା PF ଦାବି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ।