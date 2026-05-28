ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ତାରରେ କେତେ କରେଣ୍ଟ ଥାଏ? ଶତ୍ରୁ ଛୁଇଁଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ?
ଭାରତ-ପାକ୍ ସୀମାରେ ଲାଗିଥିବା ତାରରେ କରେଣ୍ଟ ଥାଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଆସିଛି। ଏହି ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି।
ପାରମ୍ପରିକ କଣ୍ଟା ତାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଯାଇଛି, ଯାହା କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାଡ଼ ଦେଇ କେତେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ଜଣେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ କଣ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
୩,୩୨୩ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାପକ ସମନ୍ୱିତ ସୀମା ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (CIBMS) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପୁରୁଣା, ମାନକ କଣ୍ଟା ତାର ବାଡ଼କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଡ଼ ସହିତ ବଦଳାଯାଉଛି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୀମାର ନିର୍ବୋଧ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ।
ଘାତକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ: ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ କୋବ୍ରା ବାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ଏହି ବାଡ଼ର ତାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ୭,୦୦୦ ରୁ ୧୦,୦୦୦ ଭୋଲ୍ଟର ଉଚ୍ଚ କରେଣ୍ଟ ବହନ କରେ। ଏହି ଉଚ୍ଚ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯୋଗୁଁ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏହି ତାରଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ପାର କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଭୋଲ୍ଟେଜ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଏହା ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଘାତ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଥରାଇ ଦିଏ।
ପଲ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି: ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ଅନନ୍ୟ “ପଲ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି” ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏହି ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲବଶତଃ ଛୁଇଁଦିଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଫସି ରହିବାରୁ ରୋକାଯାଏ।
ଏହି ପଲ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଘାତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଖସିପଡ଼େ। ଏହି ତୀବ୍ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଘାତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ଅଚେତ କରିଦିଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖସିଯିବାରୁ ରୋକାଏ।
କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରରେ ତୁରନ୍ତ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଯାଏ: ସ୍ମାର୍ଟ ବାଡ଼ କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତ୍ୱରିତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଏହି ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତି ତାରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବାକୁ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କିମ୍ବା କେବଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ କଣ୍ଟା ତାରରେ ସ୍ଥାପିତ ଉନ୍ନତ ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ।
ଏହା ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ଏକ ଜୋରରେ ଆଲାର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଲେଜର କାନ୍ଥ: ସୀମାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀ, ଜଳାଭୂମି, ଗଭୀର ଝରଣା କିମ୍ବା ପର୍ବତ ପଥ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଟା ତାର ବାଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି କଷ୍ଟକର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲେଜର କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଲେଜର ବିମ୍ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରେ, ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଏ। ରାତିର ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।