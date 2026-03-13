ବଢିଲା ବିମାନ ଭଡ଼ା; ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଭଡ଼ା ବଢିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ?
ବିମାନ ଭଡ଼ା ବଢାଇଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏହାର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭଡ଼ା ବଢାଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ 425 ରୁ 2,300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଇନ୍ଧନର ଦାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କରାଯାଇଛି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ନୂତନ ବିମାନ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ନୂତନ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ: ଇଣ୍ଡିଗୋ କହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। IATAର ‘ଜେଟ୍ ଫୁଏଲ୍ ମନିଟର’ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ୮୫% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
କମ୍ପାନୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଟରବାଇନ୍ ଫୁଏଲ୍ (ATF) ଏକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଏହି ହଠାତ୍ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଇଣ୍ଡିଗୋ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
କମ୍ପାନୀ କହିଛି, “ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବିଶାଳ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଏକ କଠୋର ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝକୁ ମନେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଗୋ ‘ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ’ ଭାବରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ପରିମାଣ ଲାଗୁ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ବୁକିଂ ଉପରେ ଭଡ଼ା ସହିତ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରାଯିବ।
ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ: ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ 425 ର ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ସ୍ଥିର କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିବା ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 425 ର ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ 900; ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ 1,800; ଆଫ୍ରିକୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ 1,800; ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ 2,300 ରେ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜ ସ୍ଥିର କରିଛି।