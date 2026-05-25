IPL ୨୦୨୬ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ କେତେ ମିଳିବ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି, ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳ ଉପରେ ବି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

କ'ଣ ଏଥର ବଢ଼ିବ ପୁରସ୍କାର ରାଶି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPLର ଏହି ସିଜିନ୍ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି, ଯାହା ପରେ ଏହି ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଏଥର ନୂଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ଦଳ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ IPL ଟାଇଟଲ୍ ଦାବି କରୁଥିବା ଦଳକୁ କେତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ହେଲେ, BCCI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।

IPL ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୨୦ କୋଟି:

ସାଧାରଣତଃ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ IPL ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଏଥର ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥିବାରୁ BCCI ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବିଶେଷକରି ୨୦୨୫ରେ, ଯେତେବେଳେ RCB IPL ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା ​​ଦଳକୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାବରେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ; ପୂର୍ବ ପରି ପରିମାଣ ସମାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ପ୍ଲେଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବି ହୁଏ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା:

ଏହା ତ ରହିଲା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳର କଥା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ହାରିଥିବା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ। ରନର୍ସ-ଅପ୍ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲକାରୀ ଦଳ ଗତ ବର୍ଷ ୧୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା।

ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳକୁ ୬.୫ କୋଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଗତ ବର୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରାୟ ୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବ୍ୟତୀତ, ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ପର୍ପଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମାତ୍ର ୪.୮ କୋଟି ଥିଲା:

ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ୨୦୦୮ ରେ IPL ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମାତ୍ର ୪.୮ କୋଟି ଥିଲା।

ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୦୧୦ ରେ ଏକାଥରେ ଏହାକୁ ୧୦ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।

୨୦୧୫ରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶେଷରେ ୨୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ଏହା ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ।

