ଜାଣନ୍ତିକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମଦ ଦୋକାନରୁ କେତେ ରୋଜଗାର ହୁଏ? କିଭଳି ମିଳେ ଲାଇସେନ୍ସ, କେବଳ ଲାଭ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିବ

ମଦ ଦୋକାନରୁ କେତେ ଲାଭ ହୁଏ ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ମଦ ଦୋକାନର ମୂଲ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ୧୭୩ଟି ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ୧ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।

ନୂତନ ଅବକାରୀ ନୀତି ୨୦୨୬-୨୭ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦୋରର ୧୭୩ଟି ଦୋକାନକୁ ୫୬ଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟ ୨,୧୦୨ କୋଟି ।

ସହରର ଅନେକ ଦୋକାନର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ୪୦ ରୁ ୫୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। MR-୯ ଦୋକାନକୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍କିମ୍ ନମ୍ବର ୫୪ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ କେତେ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।

ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ମଦ ପିଇବା ସୁରକ୍ଷିତ? ଶରୀର…

ଏହି ସବୁ ଦେଶରେ ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେନି ହୋଲି!…

କିଛି ଦୋକାନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଡ୍ ୫୦ କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ। ନିଲାମ ବିଡ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

ମଦ ଦୋକାନ ଲାଇସେନ୍ସ ଇ-ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଟଅପ୍, ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିବେଶ ୫୦ ରୁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଛୋଟ ଆଉଟଲେଟ୍ ପ୍ରତି ମାସରେ ହାରାହାରି ୩ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩୬ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ।

ଏକ ମଦ ଦୋକାନର ରାଜସ୍ୱ ଏହାର ସ୍ଥାନ, ଆକାର, ବିକ୍ରୟ ପରିମାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମେତ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ୭୫ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଟ୍ ଲାଭ ଆଣିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବ, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନୂତନ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ଦିନ ଭଳି ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ।

ଖୁଚୁରା ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ମୋଟ ଲାଭ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭଡା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଦ ଦେବା ପରେ, ନିଟ୍ ଲାଭ ପ୍ରାୟ ୯ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇପାରେ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏକ ଦୋକାନର ବାର୍ଷିକ ବିକ୍ରି ୧୦ କୋଟି ଏବଂ ନିଟ୍ ଲାଭ ୯ ପ୍ରତିଶତ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷ ନିଟ୍ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତଥାପି, ଏହା ଏକ ଆକଳନ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।

