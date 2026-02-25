କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଅଭିନେତା ଅନିଲ କପୁର, ଇନକମ୍ ଜାଣିଲେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ
କେଉଁ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅନିଲ କପୁର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୬୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଅନିଲ କପୁରଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଦମଦାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏବଂ ଏଜ୍ ଲେସ୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
ଏହି ଅଭିନେତା ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ କେବଳ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି ବରଂ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେ କେଉଁଠାରୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ।
ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ:
ସେଲିବ୍ରିଟି ନେଟ୍ ୱର୍ଥର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନିଲ କପୁରଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୪୦ ନିୟୁତ ଡଲାର ବା ୩୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିନୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା, ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍, ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଆସିଥାଏ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଇନାହିଁ ବରଂ ୬୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିୟମିତ ଆୟ ଆଣିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ବ୍ୟାନର ଅନିଲ କପୁର ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରନ୍ତି।
ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି:
ଅନିଲ କପୁର ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ କରଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। GQ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ବାର୍ଷିକ INR ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ INR ୧ କୋଟି ହୋଇଥାଏ।
ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ INR ୨ କୋଟି ପାଉଛନ୍ତି। ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଦାମି ଦାମି କାର ସଂଗ୍ରହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା:
ଅନିଲ କପୁର “ହମାରେ ତୁମ୍ହାରେ” (୧୯୭୯) ରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ “ୱୋ ସାତ ଦିନ” (୧୯୮୩) ସହିତ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ “ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ” (୧୯୮୭), “ତେଜାବ” (୧୯୮୮), “ରାମ ଲଖନ” (୧୯୮୯), “ବେଟା” (୧୯୯୨), “ଲାଡଲା” (୧୯୯୪), “ଜୁଦାଇ” (୧୯୯୭), ଏବଂ “ନାୟକ: ଦି ରିଅଲ୍ ହିରୋ” (୨୦୦୧) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସେ ୨୦୦୦ ଏବଂ ୨୦୧୦ ଦଶକରେ “ୱେଲକମ୍” (୨୦୦୭), “ରେସ୍” ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍” ଏବଂ “ଆନିମଲ୍” (୨୦୨୩) ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସେ “ସ୍ଲମଡଗ୍ ମିଲିୟନେୟାର” (୨୦୦୮), “ଆମେରିକୀୟ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ ୨୪” ଏବଂ “ମିସନ୍: ଇମ୍ପୋସିବଲ୍ – ଘୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍” (୨୦୧୧) ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ଅନିଲ କପୁରଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ:
ଅନିଲ କପୁର ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ, ସୁବେଦାର ସହିତ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଧମାଲ ମଚାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ:
ଅନିଲ କପୁର ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୬ରେ ମୁମ୍ବାଇର ଚେମ୍ବୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଯୋଜକ ସୁରିନ୍ଦର କପୁରଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ବୋନି କପୁର (ପ୍ରଯୋଜକ) ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ କପୁର (ଅଭିନେତା)ଙ୍କ ଭାଇ।
ସେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ଖୁସି କପୁର ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ। ଅନିଲ କପୁର ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ସୁନିତା ଭବନାନିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି: ସୋନମ କପୁର (ଅଭିନେତା), ରିଆ କପୁର (ପ୍ରଯୋଜକ) ଏବଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କପୁର (ଅଭିନେତା)।