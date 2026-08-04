ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କେତେ ଧନୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତିକିରେ କେତେ ସୁନା କିଣିହେବ
ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି।
ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ପରିଚିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏବେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ସେ କେତେ ପରିମାଣର ସୁନା କିଣିପାରିବେ।
ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ:
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନିଜର ୯୬.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ଜାହ୍ନବୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦୧.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି।
ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପରିବାରର ମୋଟ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୯୭.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ପରିବାର ଉପରେ ଆୟକର, ଜିଏସ୍ଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗର କୌଣସି ବକେୟା ନାହିଁ।