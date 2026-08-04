ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର କେତେ ଧନୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତିକିରେ କେତେ ସୁନା କିଣିହେବ

ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି।

ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ପରିଚିତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏବେ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।

ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସହିତ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ସେ କେତେ ପରିମାଣର ସୁନା କିଣିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସକୁ…

Jio ର ନୂଆ ଧମାକା! ଏବେ ଗୋଟିଏ…

Uttarakhand Govt.

ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ:

ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନିଜର ୯୬.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ଜାହ୍ନବୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦୧.୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି।

ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପରିବାରର ମୋଟ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ୧୯୭.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ପରିବାର ଉପରେ ଆୟକର, ଜିଏସ୍‌ଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗର କୌଣସି ବକେୟା ନାହିଁ।

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କ’ଣ କ’ଣ ସାମିଲ ରହିଛି:

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆକାରରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୨୨.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ସତ୍ୟପାଠରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୬୫,୫୭୦ ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୭.୩୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।

ପତ୍ନୀଙ୍କ ନିବେଶର ଅଂଶ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼:

ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଡାକ୍ତର ଜାହ୍ନବୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୮୯.୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେ ୧.୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି ହୋଲ୍ଡିଂ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୫.୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ନିବେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଧାସ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦୈବିକ ଭାରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ପାଖରେ ୭.୧୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି।

ରିଅଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି:

ପରିବାରର ମୋଟ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୮୬.୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୭୩.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ ବିହାର, ପାଟନାର ପାଟଲିପୁତ୍ର ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଥିବା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ସାମିଲ ରହିଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିହାରର ବକ୍ସର ଏବଂ ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜମି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରୋହତାସରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍‌ର ଜମି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା।

ଏହା ସହ ଡାକ୍ତର ଜାହ୍ନବୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା ଭାବେ ୧୨.୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି।

୬ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଋଣ:

ଏତେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରିବାର ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୫.୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଋଣ ସାମିଲ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୫୫.୩୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ରହିଛି।

ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କେତେ ସୁନା କିଣାଯାଇପାରିବ:

ଯଦି ପରିବାରର ପ୍ରାୟ ୧୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟ ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ଯଦି ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଧରାଯାଏ, ତେବେ ୧୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ୧୯,୮୦୦ ୟୁନିଟ୍ ସୁନା କିଣାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୯୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ସହ ସମାନ।

ତେବେ ସୁନା କିଣିବା ସମୟର ବଜାର ଦର ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତଥାପି ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆନୁମାନିକ ଧାରଣା ମିଳିପାରେ।

ଆୟର ଉତ୍ସ: 

ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଜାତିସଂଘ (United Nations) ସହ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ୮ ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତର ଜାହ୍ନବୀ ଦାସ ଜଣେ ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍। ପ୍ରାୟ ୧୯୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିବେଶ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ, ବଡ଼ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଲ୍ଡିଂସ୍ ଏବଂ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳନାରେ କମ୍ ଦେନାଦାରୀ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତିକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ର ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଭାରତରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସକୁ…

Jio ର ନୂଆ ଧମାକା! ଏବେ ଗୋଟିଏ…

କ’ଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି…

ଅବସର ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା,…

1 of 31,698