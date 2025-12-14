BJPର ନୂଆ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ, ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ୍, ପାଖରେ ଅଛି ସ୍କୋର୍ପିଓ-ଇନୋଭା କାର୍ ସହ…

୩୫ ହଜାର କ୍ୟାସ୍, ସ୍କୋର୍ପିଓ-ଇନୋଭା କାର୍ ଏବଂ ସୁନା ଚେନ୍...

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନୀତିଶ କୁମାର ସରକାରରେ ପିଡବ୍ଲୁଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ନବିନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।

ସେ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ବାଙ୍କିପୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ନୀତିଶ କୁମାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳର ସଭାପତି ନୀତିନ ନବିନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ।

ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି:

ନୀତିନ ନବୀନ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତାହାରରେ ୪୫ ବର୍ଷ ବୟସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ୩.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେୟ ୫୬.୭ କୋଟି। ତାଙ୍କର ନଗଦ ୩୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସାତଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି।

ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୭ ଲକ୍ଷ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ, ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ, ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫ ଲକ୍ଷ, ଷଷ୍ଠ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସପ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କର ତିନୋଟି LIC ପଲିସି ଏବଂ ଗୋଟିଏ HDFC ବୀମା ପଲିସି ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର, ଗୋଟିଏ ୨ ଲକ୍ଷ ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୯୦ ହଜାର।

ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ଗାଡ଼ି ଅଛି:

ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଅଛି: ୧.୩ ମିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଏବଂ ୨.୫ ମିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଇନୋଭା କ୍ରିଷ୍ଟା।

ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କର ୭୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ୬୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ସୁନା ମୁଦି ଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିର ମିଳିତ ମୂଲ୍ୟ ୧.୪ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା।

ନୀତିନ ନବିନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା:

ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଟନାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ।

ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୀତିନ ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ପାଟନା ପଶ୍ଚିମରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ୨୦୧୦, ୨୦୧୫, ୨୦୨୦ ଏବଂ ୨୦୨୫ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବାଙ୍କିପୁର ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ସେ ୯୮,୨୯୯ ଭୋଟ ପାଇ ଆରଜେଡିର ରେଖା କୁମାରୀଙ୍କୁ ୫୧,୯୩୬ ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ବିହାର ସରକାରରେ ଦୁଇଥର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି।

