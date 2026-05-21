TMC ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି? ଜାଣିଲେ ଆଖି ଟେରା ହୋଇଯିବ

ଜାଣନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କ ମିଳିତ ମାଲିକାନା ଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ତାଲିକାରେ ସାୟନୀ ଘୋଷ ନାଁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହା ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଧରିନେବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରେ ସାୟନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଲିକାନା ଅଂଶ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷ ତାଲିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରକୃତରେ, କେଏମସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଠିକଣା ହେଉଛି ୧୯ ଡି, ସେଭେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଲେନ୍ ରୋଡ୍, ୭୦୦୦୩୦।

ହେଲେ, ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କର ଏହି ମାମଲା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ସାୟନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଯଦି କାହାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଶପଥପତ୍ର ପଢ଼ି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଯେକେହି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରି ଏହି ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସାୟନୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣନ୍ତୁ।

ଟିଏମସି ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି:

ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଠିକଣା ହେଉଛି BKD WWW3T (C) N07, BL-PH-VI, FL-41, GOLF GREEN।

ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସାୟନୀ ଘୋଷଙ୍କର ମୋଟ ୯୧.୮୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଏଥିରେ ୨୯,୨୫,୪୬୨.୩୧ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ୬୨,୬୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏଥିରେ କୋଲକାତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆବାସିକ ଫ୍ଲାଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଋଣ (ବିଶେଷକରି ଘର ପାଇଁ) ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୫୯,୮୫,୭୧୪ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ୪,୭୧,୪୯୦ ଟଙ୍କା।

