ସେଲ୍ ସମୟରେ ଶସ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କିଣିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନ; ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜରୁରୀ କଥା ନହେଲେ ବନିଯିବେ ବୋକା !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଉତ୍ସବ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ସାଇଟରେ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସେଲ୍ ସମୟରେ ଏକ ଶସ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଡିଲ୍ ଏବଂ ରିହାତି ଯୋଗୁଁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ।
କେତେବେଳେ, ଆମେ ରିହାତିରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଆମେ RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭଳି ମୌଳିକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟିଭିଟି ଅଧିକ ଆପ୍ ଲୋଡ୍ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କିଣିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
କେତେ RAM ଥିବା ଟିଭି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ୧GB ଏବଂ ୨GB RAM ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ। ୩୨- ଏବଂ ୪୩-ଇଞ୍ଚ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ୧GB RAM ମଡେଲ୍ ସହିତ ଅଧିକ ସାଧାରଣ। ଏହି ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ୧GB RAM ଥିବା ଟିଭି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଏକାଧିକ ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟିଭିକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ୧ GB RAM ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ ଟିଭି ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଚାଲୁ କରିବା ସମୟରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲୋଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ, ଆଜିକାଲି ୨GB RAM ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିକୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।
ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ କେତେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହିବ?
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓ, ଜିଓହଟଷ୍ଟାର, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ସୋନି ଲିଭ୍, ଜୀ୫ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ଟିଭି ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୮GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ୪GB ରୁ କମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଥିବା ଟିଭି ନ କିଣିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଆପ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ।
ମଡେଲ ବର୍ଷକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି କିଣିବା ସମୟରେ, କେବଳ RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହାର ମଡେଲ୍ ବର୍ଷକୁ ବିଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଡେଲ୍ ଯେତେ ନୂତନ ହେବ, ପ୍ରୋସେସର୍ ସେତେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସେତେ ଭଲ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ତିନି ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା, ଯଦିଓ ଏହା ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ ଡିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ରହିବ ।