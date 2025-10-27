ବ୍ରିଟେନରେ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ, ଭାରତୀୟ ତୁଳନାରେ କମ୍ ନା ଅଧିକ, ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ

ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ବ୍ରିଟେନରେ ନର୍ସମାନେ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି?

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବ୍ରିଟେନରେ ନର୍ସିଂ ବୃତ୍ତିକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ, ଏବଂ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଅଧିକାଂଶ ନର୍ସ ବ୍ରିଟେନର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, କିମ୍ବା NHS ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି। NHSରେ ଦରମା ଏକ ସ୍ଥିର ଦରମା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦରମା ପଦବୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।

କିନ୍ତୁ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନର୍ସମାନେ ପ୍ରାୟତଃ NHSରେ ଥିବା ନର୍ସମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରିଟେନର ନର୍ସମାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ?

ବ୍ରିଟେନରେ ନର୍ସଙ୍କ ଦରମା:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ନର୍ସମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ନିଜର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ପାଉଣ୍ଡ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨.୬ ନିୟୁତ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଥିବା ନର୍ସମାନେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩୭,୦୦୦ ରୁ ୪୨,୦୦୦ ପାଉଣ୍ଡ ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି।

ଏହି ପରିମାଣ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩୯ ରୁ ୪୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଯଦି ଜଣେ ନର୍ସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆନାସ୍ଥେସିଆ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା, କିମ୍ବା ଜଣେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ନର୍ସ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

ଏପରି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଷିକ ୪୭,୦୦୦ ପାଉଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୪.୯ ନିୟୁତ ଚଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ୟୁକେରେ ନର୍ସିଂକୁ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିଅର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ବ୍ରିଟେନରେ ନର୍ସଙ୍କ ଚାହିଦା ଅଧିକ: 

ବ୍ରିଟେନରେ ନର୍ସମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଧିକ, କେବଳ NSS ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରମା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସ୍ଥିର ଦରମା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।

ବ୍ରିଟେନରେ ନର୍ସିଂକୁ ଏପରି ଏକ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯାହା କେବଳ ଦରମା ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଭାରତରେ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଦରମା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ।

ବିଶେଷକରି କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାମ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ସରକାର ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ସୁବିଧାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।

