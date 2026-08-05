ଯଦି ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦରମା କେତେ ହେବ?
ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଭିଭିଏସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପଦକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ବରଂ ଏକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦରମା କେତେ ହେବ?
୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ସେହି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଅଜିତ ଅଗରକର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ।
ଏବେ ଦୈନିକ ଜାଗରଣର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସିସିଆଇର ଏକ ବର୍ଗ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରୁଛି।
ଅଗରକରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ:
ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିସିସିଆଇ ଏହାକୁ ଆଉ ୩ ମାସ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଥିଲା, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ, ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କରାଯିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ରୋଚକ କରିଦେଇଛି।
ଚିଫ୍ ସିଲେକ୍ଟର ହେଲେ କେତେ ହେବ ଦରମା:
ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ମିଳିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର କେତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦରମା ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସମାନ ଦରମା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଯଦି ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କାରଣ, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦରମାରେ ପୁଣିଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଧିକୃତ ସୂଚନା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିସିସିଆଇର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ପଦବୀ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେନେଇ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଧିକୃତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଏହାସହ, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକୃତ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ; ଏହା କେବଳ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରିତ ଚର୍ଚ୍ଚା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚ୍ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ:
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିୟମିତ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୟ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଦରମାର ପ୍ରାୟ ୪.୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା।
ସେହିପରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପରିମାଣର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।