ମନ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ…ଘରେ କେତେ ରଖିପାରିବେ ରୂପା ଜାଣନ୍ତୁ RBI ନିୟମ, ନଚେତ ଜେଲ ଯିବା ଥୟ !
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: RBI ଏବଂ ଟିକସ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ରୂପା ରଖିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସେଫ୍ କିମ୍ବା ଲକରରେ ଚମକଦାର ରୂପା ପାତ୍ର, ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ସଜାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କେତେ ରୂପା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାର କୌଣସି ସୀମା ଅଛି କି?
ବିଶେଷକରି ଯେହେତୁ ରୂପା ଏକ ନିବେଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ଏହା ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ରୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ରୂପା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଉପରେ RBI ଏବଂ ଆୟକର ବିଭାଗର ମତାମତ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଭାରତରେ, ରୂପା କେବଳ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବାସନକୁସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ନିବେଶ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ସୁନା ପରି, ରୂପାର କୌଣସି ସ୍ଥିର ସୀମା କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ନାହିଁ।
୧୯୬୧ ମସିହାର ଆୟକର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣର ରୂପା ରଖିପାରିବେ, ଯଦି ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ କିଣାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ନିବେଶ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପରିମାଣର ରୂପା ରଖିପାରିବେ ତାହା ଉପରେ RBI କିମ୍ବା ଆୟକର ବିଭାଗ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇ ନାହାଁନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ରୂପା କିଣିବା ସମୟରେ, ରସିଦ କିମ୍ବା ବିଲ୍ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଅଘୋଷିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟିକସ ସହିତ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀ, ଡିଲର କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲରୁ ରୂପା କିଣିଥିଲେ, ସର୍ବଦା ମୂଳ ବିଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।
ଏବେ ଟିକସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ରୂପାକୁ କେବଳ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ପରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ନିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଟିକସ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ୨୪ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରୂପା ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ (STCG) ଅଧୀନରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟକର ସ୍ଲାବ ଅନୁସାରେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ।
ଯଦି ଆପଣ ୨୪ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରୂପା ରଖିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ (LTCG) ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୪ କିମ୍ବା ତା’ପରେ କିଣାଯାଇଥିବା ରୂପା ଉପରେ ୧୨.୫% ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସେସନ୍ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ୨୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୪ ପୂର୍ବରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ରୂପା ଉପରେ ୨୦% LTCG ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ, ଇଣ୍ଡେକ୍ସେସନ୍ ଲାଭ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଆପଣ ଭୌତିକ ରୂପା ବଦଳରେ ଏକ ରୂପା ETF କିମ୍ବା ରୂପା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକସ ନିୟମ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଅନଲାଇନରେ ହୁଏ ଏବଂ ନିବେଶ ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଟିକସ ଦାବିକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ସଂକ୍ଷେପରେ, ରୂପା ଉପରେ କୌଣସି ଧାରଣ ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଜରୁରୀ।