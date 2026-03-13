8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗରେ ସେନାଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବଢିବ? ଜାଣନ୍ତୁ ହିସାବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬.୫ ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଦରମା ଗଠନ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛି; ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ୨୫% ରୁ ୩୫% ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ‘ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର’ – ବର୍ତ୍ତମାନ ୨.୫୭ ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି – ପ୍ରାୟ ୨.୮୬ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନର 18,000 ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 51,480 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ
ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି, ‘ଜବାନ’ (ସୈନିକ) ସ୍ତରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସଂଶୋଧନରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତି ଏବଂ ସାମରିକ ସେବାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ବେତନ ଆୟୋଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
10 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନୂତନ ଆୟୋଗ ଲାଗୁ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବ କମିଶନ (ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, 7ମ ବେତନ କମିଶନ) 10 ବର୍ଷର ଚକ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନୂତନ ଦରମା କମିଶନ ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥାକୁ ପାଳନ କରି, 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ଗଠନ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନ ସହିତ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆକଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା
ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆକଳନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କମିଶନ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ କମିଶନ ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।