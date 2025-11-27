ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଦରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠନ୍ତି ସରକାର, ଦାମ ଜାଣିଲେ ଓହରି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନିଶା!
ସରକାରଙ୍କୁ ମଦରୁ ଖୁବ ଭଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳେ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ କେତେ ଟିକସ ଲଗାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହର ଅନେକ ତାଲିକା ରହିଛି । ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଦରୁ ଖୁବ ଭଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳେ। ପ୍ରକୃତରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ନାମରେ ମଦ ବିକ୍ରୟରୁ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଧନଭଣ୍ଡାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।
ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ମଦ ବିକ୍ରୟ କରେ, ଯାହା ୧୫% ରୁ ୩୦%ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯେ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷେଧ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କିଛି ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ, ମଦ ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକ କର ଲଗାଯାଏ ଯେ ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ପୂରଣ କରେ। ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ କେତେ ଟିକସ ଲଗାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷ ମଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ : ମଦ ବିକ୍ରୟ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଯଦି ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୋଆ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଦ ଟିକସରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ସାରା ଦେଶର ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କରୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ୧.୭୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ୪୧,୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ୫୨,୫୭୪.୫୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କରୁ ପାଇବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ ୭,୭୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ସର୍ବପରି, ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଟିକସ ଦିଅନ୍ତି: ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କରୁ ସରକାର ପ୍ରଚୁର ରାଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଏକ ବୋତଲ କିଣନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଟଙ୍କାର କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ?
ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିକସ ହାର ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମଦ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହୁଏ।
ଟିକସ ହାର ରାଜ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ମଦ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହୁଏ, ଯେପରିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେସ୍, ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ, ଲେବଲିଂ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ, ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଶୁଳ୍କଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ମଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଠାଯାଏ।
କେତେ ମିଳେ ଲାଭ: ଧରାଯାଉ ଆପଣ ୧,୦୦୦ ରେ ଏକ ମଦ ବୋତଲ କିଣନ୍ତି। ଏହି ୧,୦୦୦ ରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଏ? ପ୍ରକୃତରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ହାରାହାରି ୩୫% ରୁ ୫୦% କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ, ଟିକସ ଆକାରରେ ସରକାରୀ କୋଷାଗାରକୁ ଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିବା, ଯଦି ଆପଣ ୧,୦୦୦ ରେ ଏକ ମଦ ବୋତଲ କିଣନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ରୁ ୫୦୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକସ ଆକାରରେ ଯାଏ।