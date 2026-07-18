୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ବୋତଲରେ କେତେ ମିଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, କାହିଁକି GST ବଦଳରେ ସରକାର ଆଦାୟ କରନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ

୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ବୋତଲରେ କେତେ ମିଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଦରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ କମେଇବାର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବାକି ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମଦ ବୋତଲ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମଦର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଅନ୍ତି ।

୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବୋତଲରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ: ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ରୁ ୭୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥାଏ ।

କାହିଁକି ଲାଗେନାହିଁ GST: ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ମଦ ଜିଏସଟିର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ, ଯାହା…

ବର୍ଷା ସମୟରେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ…

ମଦର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ୍ସସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଭ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେସ୍ ଓ ଫିସ୍ ସାମିଲ ଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଲେବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ।

କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାକ୍ସ: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସର ହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୭୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୬୯%, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୬୫ ରୁ ୭୦%, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ୬୫ ରୁ ୭୦%, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୪୫ ରୁ ୭୧%, ଗୋଆରେ ୨୨ ରୁ ୫୫% ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯଦି ଆପଣ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମଦ ବୋତଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ରୁ ୮୦୦ ଟଙ୍କା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ଵକୁ ଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଆରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଦ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ ।

ଯଦି GST ଲାଗୁ ହୁଅନ୍ତା: ଯଦି ମଦକୁ ଜିଏସଟି ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୮% GST ସ୍ଲାବ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମିଯାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ଅଧିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ ।

You might also like More from author
More Stories

କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ଅପମିଶ୍ରିତ ସୋରିଷ ତେଲ, ଯାହା…

ବର୍ଷା ସମୟରେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ…

ଏହି ୪ଟି ଉପାୟ ଆପଣାଇଲେ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା…

ଏହି ଚାରି ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ରହିବ ବିଶେଷ,…

1 of 26,007