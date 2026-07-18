୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ବୋତଲରେ କେତେ ମିଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, କାହିଁକି GST ବଦଳରେ ସରକାର ଆଦାୟ କରନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ
୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ବୋତଲରେ କେତେ ମିଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଦରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱ କମେଇବାର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବାକି ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମଦ ବୋତଲ ପାଇଁ ୧୦୦୦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା କର ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମଦର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଅନ୍ତି ।
୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ବୋତଲରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ: ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ରୁ ୭୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥାଏ ।
କାହିଁକି ଲାଗେନାହିଁ GST: ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ମଦ ଜିଏସଟିର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ଏହା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥାଏ ।
ମଦର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ୍ସସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଭ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେସ୍ ଓ ଫିସ୍ ସାମିଲ ଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଲେବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ୟାକ୍ସ: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଟ୍ୟାକ୍ସର ହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୭୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୬୯%, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୬୫ ରୁ ୭୦%, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ୬୫ ରୁ ୭୦%, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୪୫ ରୁ ୭୧%, ଗୋଆରେ ୨୨ ରୁ ୫୫% ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯାଏ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯଦି ଆପଣ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମଦ ବୋତଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ରୁ ୮୦୦ ଟଙ୍କା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ଵକୁ ଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଆରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଦ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ ।
ଯଦି GST ଲାଗୁ ହୁଅନ୍ତା: ଯଦି ମଦକୁ ଜିଏସଟି ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୮% GST ସ୍ଲାବ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମିଯାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇବା ଅଧିକାରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବ ।