କେଉଁ ଦେଶରେ କେତେ TAX ଲାଗୁ କରାଯାଏ, ଦୁବାଇ ଠାରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଏଁ… ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ହିସାବ

ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଟ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଚମକ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ।
ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ ଯେ ଆମର ଟିକସ ବୋଝ ବହୁତ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସରକାର ରୋଜଗାରର ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ କୋଷାଗାରକୁ ଯାଏ।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ନୋ ଟ୍ୟାକ୍ସ:
ପ୍ରଥମେ, ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱର୍ଗ। ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)।
ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବି ଭଳି ସହର ଥିବା ଏହି ଦେଶ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଦରମା ଉପରେ କୌଣସି ଆୟକର ନାହିଁ।
ଆପଣ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ଏଠାକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି।
କେବଳ UAE ନୁହେଁ, ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଟିକସମୁକ୍ତ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଠାରେ ଆୟକର କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ କର ନାହିଁ।
କୁଏତର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଆୟକର, ଉତ୍ତରାଧିକାର କିମ୍ବା ଉପହାର କର ଲାଗୁ କରେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ।
ସେହିପରି, ବାହାରିନ ଏବଂ କତାରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଆୟ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବାହାରିନରେ, ସରକାର ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କରିଥାଏ।
ସେହିପରି ବାହାମାସରେ, କୌଣସି ଆୟ, ଉପହାର କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ କର ନାହିଁ। ଏଠାରେ, ସରକାର VAT ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ରାଜକୋଷ ପୂରଣ କରନ୍ତି।
ହେଲେ, ଓମାନରେ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ଟିକସମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏହା ୨୦୨୮ ରୁ ଉଚ୍ଚ-ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ୫% ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ୫% ହାର ନଗଣ୍ୟ।
ଏଠାରେ ରୋଜଗାରର ଅଧା ନିଅନ୍ତି ସରକାର:
ଏବେ କାହାଣୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁରୋପର ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଚମକ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକର ଅଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଟିକସ ହାର ସର୍ବାଧିକ ୫୭.୬୫%। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନେଇଯାଆନ୍ତି।
ଜାପାନ ୫୫.୯୫% ହାର ସହିତ ଏହା ପଛରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ, ଯେପରିକି ଡେନମାର୍କ (୫୫.୯%), ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ (୫୫%), ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନ (୫୨%) ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟିକସ ବୋଝ ଅଛି।
ବେଲଜିୟମ, ଇସ୍ରାଏଲ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଭଳି ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥର ୪୮% ରୁ ୫୦% ଟିକସ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତି।
ଯଦି ଆମେ ଲଣ୍ଡନ (ୟୁକେ) ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସର ଧାର ଢିଲା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଲଣ୍ଡନରେ ଟିକସ ହାର ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ସ୍ଲାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ୨୦% ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୪୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ।
ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ୨୦% VAT ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଠାରେ ରହିବା ଏବଂ ରୋଜଗାର କରିବା ଉଭୟ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତାବ। ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ହାର ପ୍ରାୟ ୪୫%, ଯାହାକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆମେରିକା, ଚୀନ୍ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ:
ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବାଧିକ ଟିକସ ହାର ୩୭%, ଯାହା ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ କିଛିଟା ଅଧିକ କୋମଳ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ୍ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହରେ ଭାରତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ସର୍ବାଧିକ ହାର ୪୫%।
ଭାରତର ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋରେ ୩୫% ହାର ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ୨୫% ହାର ଅଛି, ଯାହା ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍।
ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି କିଛି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ହାରରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୁଆଟେମାଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ହାର ମାତ୍ର ୭%। କାଜାଖସ୍ତାନ, ରୋମାନିଆ ଏବଂ ସର୍ବିଆରେ ୧୦%, ଯେତେବେଳେ ରୁଷରେ ୧୩% ଟିକସ ହାର ଅଛି।