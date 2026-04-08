ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହେଲା ଇରାନ, ହେଲେ ଟୋଲ୍ ରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଆଦାୟ କରିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ…
ହର୍ମୁଜ୍ ଟୋଲରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବ ଇରାନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ପନ୍ଦର ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା। କିନ୍ତୁ, ଏହି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ବଦଳରେ ଇରାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରିଛି: ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାହାଜକୁ ଏବେ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ କୂଟନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି:
ବିଶ୍ୱର ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଥିବା ତୀବ୍ର ଅଚଳାବସ୍ଥା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପନ୍ଦର ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଭୟରେ ଜର୍ଜରିତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବିରତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲରେ ବସିବାକୁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଏବଂ ଏକ କଠିନ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି।
ହର୍ମୁଜ୍ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି:
ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମା। ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଇରାନ ଏବେ ଆମେରିକା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜଳସୀମା ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ପୁନଃଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁନର୍ବାର ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଆଶା ରହିଛି।
ମାଗଣା ନୁହେଁ ହର୍ମୁଜର ଏହି ରାସ୍ତା:
ଯଦିଓ ଏହି ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଇଛି, ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାଗଣା ହେବ ନାହିଁ। ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବଦଳରେ, ଇରାନ ଏକ କଠୋର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରିଛି।
ଇରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ଏବେ ଏକ ମୋଟା ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟୋଲ୍ ନ ଦେଇ କୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ କେତେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେବ:
ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରୁ ଇରାନ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଆଦାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି।
ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ଜାହାଜ ପାଇଁ ଇରାନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ନିୟୁତ ଡଲାର ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ରୁ ୧୭୦ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ସମକକ୍ଷ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରିପାରିବ।
ଟୋଲ୍ ରୁ ଇରାନ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବ:
ଏହି ଟୋଲ୍ ସଂଗ୍ରହ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜକୋଷକୁ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କରରୁ, ଇରାନ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୪.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦିଓ ଇରାନ ପ୍ରତି ଜାହାଜ ପାଇଁ ୧.୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ଟିକସ ଆଦାୟ କରେ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଯଥେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବ।
ଓମାନ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଲାଭବାନ ହେବ:
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ କେବଳ ଇରାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓମାନ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବ।
ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ, ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବହନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ଅଂଶ ଓମାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି ସତ୍ୟରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ୧୨୦ଟି ବଡ଼ ଜାହାଜ ଏହା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରେ।
କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଇରାନ ଏହି ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବଦଳରେ କିଛି ଜାହାଜଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ନିୟୁତ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଟି ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା:
ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ ଇରାନ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିଥିଲା।
ଯଦିଓ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୫ ନିୟୁତ ଡଲାର ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।