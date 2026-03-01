ସାରା ଦିନରେ କେତେ କପ୍ ଚା’ ପିଇବା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ପିଇବେ
Drinking Tea: ଚା କେବଳ ଏକ ପାନୀୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ । ସକାଳର ତାଜାପଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାର କ୍ଲାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚା ମନକୁ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥାଏ ଓ ଶରୀରକୁ ଉର୍ଜା ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚା ପିଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ କପ୍ ଚା ପିଇବା ଉଚିତ୍? ଏବଂ କେତେବେଳେ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ…
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଚା ପିଇବା ଉଚିତ?
ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ୨ ରୁ ୩ କପ୍ ଚା ପିଇବାକୁ ନିରାପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋଟ କ୍ୟାଫିନ୍ ଗ୍ରହଣ ୨୦୦-୩୦୦ ମିଗ୍ରାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଦିନକୁ ୨-୩ କପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଖାଲି ପେଟରେ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଚା କେବେ କ୍ଷତିକାରକ ହୁଏ?
ଦିନକୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ କପରୁ ଅଧିକ ଚା ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଚା ପିଅନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ ହୋଇପାରେ।
- କ୍ୟାଫିନ୍ ପରିମାଣ: ୪-୫ କପ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କ୍ୟାଫିନ୍ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହା ନର୍ଭସ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
- ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ ପୋଡ଼ିବା: ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ ପୋଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
- ଲୌହ ଶୋଷଣ: ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଲୌହ ଶୋଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ରକ୍ତହୀନତାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
- ଅନିଦ୍ରାପଣ: ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚା ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଅନିଦ୍ରାପଣ ହୋଇପାରେ।
ଚା କିପରି ପିଇବା?
ଦିନକୁ ୨-୩ କପରୁ ଅଧିକ ଚା’ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚା ପିଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବାର ୩-୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚା ପିଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି କିମ୍ବା ହର୍ବାଲ୍ ଟି ବାଛିପାରିବେ।