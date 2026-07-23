କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି, କେବେ ଜନ୍ମ ନେବେ କଳ୍କି, ଏହି ପୁରାଣରେ ଲୁଚିଛି ରହସ୍ୟ
ଏହିଦିନ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢି ଆସିବେ ଭଗବାନ କଳ୍କି!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଚାରିଟି ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ, ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତାଯୁଗ, ଦ୍ୱାପରଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି।
ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୁଗରେ ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେ ପାପୀ ଓ ପାପର ବିନାଶ କରି ପୃଥିବୀରେ ପୁଣିଥରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଏହା ପରେ ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ଓ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ପାପର ବିନାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି।
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଯୁଗଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧର୍ମ ଓ ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି କେବଳ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ମନରେ ଲୋଭ, ହିଂସା, ପ୍ରତାରଣା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପରି ‘ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି’ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି? ଏହି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି? ଏବଂ ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କ ଅବତାର କେବେ ହେବ?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କଳ୍କି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି।
କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି:
ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, କଳିଯୁଗକୁ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ, କଳିଯୁଗର ମୋଟ ଅବଧି ୪ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ବର୍ଷ।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଓ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ କଳିଯୁଗର ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିଅଡ୍’ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
କଳ୍କି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, କଳିଯୁଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମଣିଷର ଆୟୁଷ, ଶକ୍ତି ଓ ନୈତିକତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି।
ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ହେବ:
ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, କଳିଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋଭ ଓ ଅହଂକାର ବହୁଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ।
କଳ୍କି ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ହିଂସ୍ର ଓ ନୈତିକତାଠାରୁ ଦୂରେଇଯିବେ। ସମାଜରେ ମିଛ ଓ ଛଳନାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଶାସକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଏହା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।
ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ କଳ୍କି ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ତଳୱାର ରହିବ ଏବଂ ସେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରିବେ।