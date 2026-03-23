୧ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିଲେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖାଏ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ କୁକଟପ୍? ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ LPG ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ନା ମହଙ୍ଗା? ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ କୁକଟପ୍ ଏକ ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାନ୍ଧିବା ଗ୍ୟାସ୍ (ଏଲପିଜି) ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅରାଜକତା ମଧ୍ୟରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିକଳ୍ପ ରୋଷେଇ ପଦ୍ଧତି ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ କୁକଟପ୍ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ଅନେକ ସହରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ କ’ଣ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହେବ? ନା ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ବୋଝ ହୋଇଯିବ?
ଚିତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁକଟପ୍ର ୱାଟେଜ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ସାଧାରଣ ୨୦୦୦-ୱାଟ୍ (W) ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ କୁକଟପ୍, ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା (ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି) ରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ରୁ ୨ ୟୁନିଟ୍ (kWh) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।
ତଥାପି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ତେଣୁ ହାରାହାରି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ୧ ରୁ ୧.୫ ୟୁନିଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ୭ ରୁ ୮ ଟଙ୍କା, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୬ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ଆସେ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କୁକଟପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପାତ୍ରକୁ ସିଧାସଳଖ ଗରମ କରେ, ଯାହା ଶକ୍ତି ଅପଚୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ କୁକଟପ୍ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ଉପର ପୃଷ୍ଠକୁ ଗରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ସେହି ଉତ୍ତାପକୁ ପାତ୍ରକୁ ପଠାନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ଶକ୍ତି ବାୟୁରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ତଥାପି, ଇନଫ୍ରାରେଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପରି ବିଶେଷ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଆପଣ ମାଟି, ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା କାଚରେ ତିଆରି ଯେକୌଣସି ଫ୍ଲାଟ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର କମ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଏବେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାର ଦକ୍ଷତା ମାତ୍ର ୪୦ ରୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାତ୍ର ବାହାରେ ଅଧା ତାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବିପରୀତରେ, ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ କୁକଟପ୍ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ତାପ ସିଧାସଳଖ ପାତ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚାଏ।
ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ କୁକଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ତୁଳନାରେ ୨୦ ରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିଲିଣ୍ଡର ସରିଯିବା କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ହେବାର ଚାପ ଦୂର ହୁଏ।
ଯଦି ଆପଣ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକୱେୟାର ନାହିଁ, ତେବେ ଏକ ଇନଫ୍ରାରେଡ କୁକଟପ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ନିବେଶ ହୋଇପାରେ। ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା କୁକୱେୟାର ସହିତ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଲପିଜି ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଶସ୍ତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହାର ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହେଁ, ତେବେ ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ବଜେଟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ଦେଖିପାରିବେ।