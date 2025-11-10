ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ୟୁରାନିୟମ ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳି ବମ୍
ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଉପାଦାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ଏହାର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ରହିଥାଏ। ହିରୋସିମା ଏବଂ ନାଗାସାକିର ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ଲୋକେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରମାଣୁ ମହାଶକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି।
ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କୌତୁହଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ସରଳ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ବିଷୟରେ।
ପରମାଣୁ ବୋମା କିପରି କାମ କରେ:
ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଭୟାବହତା ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୌତୁହଳ ଉଭୟ ପୁୁରୁଣା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାହା ହେଉଛି ପରମାଣୁ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଜନ।
ବିଭାଜନରେ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ପଦାର୍ଥରେ ମିଳୁଥିବା ଭାରୀ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଜନରେ ହାଲୁକା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ମିଶି ଭାରୀ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣିର ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି।
ପରମାଣୁ ବୋମା କ’ଣ:
ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ ଯାହା ପରମାଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରେ।
ଏହାର ମୌଳିକ ନୀତି ହେଉଛି ଯେ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ହଠାତ୍ ବହୁ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ନାଭିକୀୟ ବିଭାଜନ (ବିଖଣ୍ଡନ) କିମ୍ବା ହାଲୁକା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅରକୁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ (ଫ୍ୟୁଜନ୍) କରି।
ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡିକ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚାପ ତରଙ୍ଗ, ତୀବ୍ର ତାପ ଏବଂ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିନାଶର କାରଣ ହୁଏ।
ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏପରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ବିଶେଷ ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ ଯାହାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକିରଣ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ଜୀବନ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।
ପରମାଣୁ ବୋମା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି:
ପରମାଣୁ ବୋମା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକ ଉପାଦାନ ଆବଶ୍ୟକ: ୟୁରାନିୟମ୍-୨୩୩ ଏବଂ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍-୨୩୯। ଯେତେବେଳେ ୟୁରାନିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍ ପରମାଣୁ ବିଭାଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଏକ ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଟିକୁ ପରମାଣୁ ବିଭାଜନ କୁହାଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଘଟେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ତୀବ୍ର ବିକିରଣ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉଭୟ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି ରେଡିଓଆକ୍ଟିଭ୍ ରଶ୍ମି କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ।