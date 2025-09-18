CHARIDHAM

ଦିନକୁ ୨.୫ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ? ଅଧିକା ପାଣି ନେଇପାରେ ଜୀବନ; ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିଲେ …

Healthy Lifestyle: ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସର୍ବନାଶ ଜଳେ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ । ଦିନକୁ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ମାନନ୍ତୁ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ । ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସର୍ବନାଶ ଜଳେ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ । ତେବେ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଜିବା ଅସମ୍ଭବ । ପ୍ରତିଦିନର କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଠି ରହିଛି । ତେବେ ଆପଣ ଠିକ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ତ ?

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ୨ ରୁ ୨.୫ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୧୦ ଗ୍ଲାସ ସହିତ ସମାନ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପରିମାଣକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଆକ୍ଟିଭ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି।

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶରୀରରେ ପାଣି ଭରପୂର ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ପାଣିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରୁ ଏବଂ ଡିଟକ୍ସ ପାନୀୟ ପିଉ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ଶରୀରକୁ ପାଣି ଭରପୁର ରଖିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ପାଣି ଭରପୁର ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ କେବଳ ପାଣି ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ କିଛି ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ୨.୫ ଲିଟର ପାଣି କ’ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

EPFO ​​ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର , ବାସ…

Pure Gold : ୨୪, ୨୨ ନା ୧୮ କେତେ କ୍ୟାରେଟ୍…

ଶରୀରକୁ କେତେ ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶରୀରକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୨.୫ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଯଥେଷ୍ଟ , କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ, ବୟସ, ପାଣିପାଗ, ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଦିନରେ ଆପଣ କେତେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟାୟାମ, ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କିମ୍ବା ଭାରୀ ଜିନିଷ ଉଠାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ପାଣି ବ୍ୟତୀତ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ତୃଷା ଏବଂ ପରିସ୍ରା କମ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦିନକୁ ୨ ରୁ ୩ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଯଥେଷ୍ଟ । ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ, ଓଜନ, ଜୀବନଶୈଳୀ, ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରତିଦିନ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଥକ୍କାପଣ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତେବେ କଣ ହୁଏ? ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା, ବାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦ୍‌ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଣି ପିଇବା ଭଲ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

You might also like More from author
More Stories

EPFO ​​ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର , ବାସ…

Pure Gold : ୨୪, ୨୨ ନା ୧୮ କେତେ କ୍ୟାରେଟ୍…

(video) ସାପ ପରି ମୁହଁ, ଝିଟିପିଟି ପରି ଶରୀର,…

(video) ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲା…

1 of 25,015