ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ, ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍, କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେବେ ନାହିଁ!
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମିଚେଲ ମାର୍ଶ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ODI ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ମାର୍ଶଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୪୬ ରନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୭ ୱିକେଟ୍ ରେ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେବେଠାରୁ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଶଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବୁ।
ମାର୍ଶ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ:
ମାର୍ଶଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଧଳା ବଲ୍ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ମାର୍ଶଙ୍କ ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୫ ମିଲିୟନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଡଲାର ବା ୨୮.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କର ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି, ବିଗ୍ ବ୍ୟାଶ୍ ଲିଗ୍, IPL ଏବଂ ଅନେକ T20 ଲିଗ୍ ସହିତ ଚୁକ୍ତି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍।
କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋର୍ଡରୁ ମାର୍ଶଙ୍କ ରୋଜଗାର:
କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋର୍ଡ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ ବାର୍ଷିକ ୫,୦୦୦୦୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୨.୬ କୋଟି ଟଙ୍କା) ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ, ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମାର୍ଶ ପୃଥକ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପାଆନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଡଲାର (୧.୦୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା), ODI ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଡଲାର (୭୯ ହଜାର ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଡଲାର (୫୩ ହଜାର ଟଙ୍କା) ପାଆନ୍ତି।
ମାର୍ଶ ଆଇପିଏଲରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ୩.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା
ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ ରୋଜଗାର:
ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରାଏ। ମାର୍ଶ ଗ୍ରେ ନିକେଲ୍ସ, ପୁମା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏକ୍ସ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି।
ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହି ଆୟ ପାଇଁ, ମାର୍ଶ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି।