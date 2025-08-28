ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ୫୦% ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ କେତେ ପଡ଼ିବ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବୟାନ
ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ଗମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା କିଛି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଆମେରିକାର ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁବାର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୟନଶିଳ୍ପ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ।
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଭାବିତ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ନିରନ୍ତର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପଠାଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଡରରେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
“ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।” ସରକାର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି।
ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଶନ: ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯାହା ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବ।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ତାହା ରପ୍ତାନି ହେଉ କିମ୍ବା ଆମଦାନି।
ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି: ଆମେରିକା ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ, ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ତଥାପି ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହି ଶୁଳ୍କ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ରପ୍ତାନିରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ।
ଘରୋଇ ଚାହିଦା କମିବ ନାହିଁ: ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ ଯେତିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାରତର ଘରୋଇ ବଜାର ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଏବଂ GST ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏପରି ଷ୍ଟକ୍ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।