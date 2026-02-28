ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବ ଭାରତ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଠ ମାସ ପରେ, ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ମିଶି ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହାର ଜବାବରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ସାତଟି ଆମେରିକୀୟ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ଇରାନ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଏହା ହୌଥି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଲ ସାଗରରେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ରତର କରିପାରେ।
ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ମାର୍ଗ।
ଏହା ଓମାନ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ, ଯାହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରକୁ ଓମାନ ଉପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ୧୬୧ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ ଏହାର ସଙ୍କୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର ୩୩ କିଲୋମିଟର ଚଉଡା। ବିଶ୍ୱ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ୨୭% ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ।
ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନର ୨୦.୫% ଏହା ଦେଇ ଗତି କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ୨୦ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଏହା ଦେଇ ଗତି କରେ। ବିଶ୍ୱ ଏଲଏନଜି ବାଣିଜ୍ୟର ୨୨% ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଇ ଗତି କରେ।
ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାନ, ୟୁଏଇ, କୁୱେତ ଏବଂ ଇରାକ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲାଇଭ୍-ଫାୟାର ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।
ଭାରତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ:
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଏହାର ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୮% ରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ କରେ।
ଭାରତର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀର ୪୦-୫୦% ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ୪୦-୬୦% LNG ଯୋଗାଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସେ।
କେବଳ କାତାର ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ନିୟୁତ ଟନ୍ LNG ଯୋଗାଇବ। ଭାରତ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୨ ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରେ। ତେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି ଭାରତର ବାର୍ଷିକ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରାୟ ୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୯୦ ଡଲାର ଉପରକୁ ଠେଲିଯାଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି ୧୩୦ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ତୈଳ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୭୧ ଡଲାର ଉପରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ୧୨% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି। ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚଳନ୍ତି ଖାତା ନିଅଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବ।
ଲାଲ ସାଗରରେ ହାଉଥି ଆକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବିପଦ:
ୟେମେନର ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୩ ଠାରୁ ଲୋହିତ ସାଗର ଏବଂ ବାବ୍ ଅଲ୍-ମନ୍ଦାବ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ।
ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ପରିବହନର ୧୨% ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦ୍ର ପଥର ୧୦% ସ୍ୱେଜ୍ କେନାଲ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ବାବ୍ ଅଲ୍-ମନ୍ଦାବ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପରି କଣ୍ଟେନର ପରିବହନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ବିଶ୍ୱ କଣ୍ଟେନର ପରିବହନର ୨୫-୩୦% ସ୍ୱେଜ୍ କେନାଲ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ହୁଥିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବେ। ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବା ସହିତ, ହୁଥି ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ।
କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ:
ଯଦି ଇରାନ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ହାଉଥିମାନେ ଲାଲ ସାଗରରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ବହୁଗୁଣିତ ହେବ।
ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଲାଲ ସାଗରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକା ତୈଳ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ତେଲ ରପ୍ତାନି କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଭେନେଜୁଏଲାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତରେ ନେଇଛି। ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ।
ଏସିଆ (ଚୀନ୍, ଭାରତ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ) ଏବଂ ୟୁରୋପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।