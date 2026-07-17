ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୋଟ୍ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ
୧୦ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ନୂତନ, ଚମକଦାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ (ପଲିମର) ନୋଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସରକାର ଏବଂ ଆରବିଆଇ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ନୋଟଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ନକଲି ମୁଦ୍ରାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ; ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟେଣ୍ଡର ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ:
ଏହି ନୂତନ ନୋଟ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଚାର କଲେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟୟ କିଛିଟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ପଲିମର ସିଟ୍ରେ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନକ କାଗଜ ନୋଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମନେହୁଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମାନକ କାଗଜ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧.୦୧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି।
ବିପରୀତରେ, ଯଦି ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ନୋଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲିମର ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୁଦ୍ରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୨ ଟଙ୍କାରୁ ୬ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ପାରମ୍ପରିକ କାଗଜ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ମଇଳା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆରବିଆଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ।
ବିପରୀତରେ, ଏହି ନୂତନ ପଲିମର-ଆଧାରିତ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ଅତି କମରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣି, ଝାଳ, ତେଲ ଏବଂ ମଇଳା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ।
ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବାର ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଞ୍ଚୟ:
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାର ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ନୂତନ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନୋଟଗୁଡିକୁ ପ୍ରଚଳନରୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରେ।
ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ହେଉଥିବା ଯଥେଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଚ୍ଚ ନିବେଶ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ରାଜକୋଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।