ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବୈଭବଙ୍କ ସମେତ ଏହି ୩ ଖେଳାଳି ହେବେ ବିଦା!

ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ରେ ଏମିତି ରହିବ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୧୧ରେ ସାଉଥାମ୍ପଟନରେ ଖେଳାଯିବ। ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜରେ ୦-୩ରେ ପଛରେ ଅଛି।

ବିଶେଷକରି ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଳିମାନେ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରି ନାହାନ୍ତି।

ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୪ତମ ଓଭରରେ ୧୫୯ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ବଳ…

GK: କାହିଁକି ସୁନାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ?…

ଏବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥାମ୍ପଟନ୍‌ରେ କିଛି ଗର୍ବ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍‌ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

୩ ଖେଳାଳି ବାଦ୍ ପଡିବେ:

ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ କଥା, ସେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାତ୍ର ୪୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି; ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌ଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୫୧ ରନ୍ କରିଥିବାରୁ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି।

ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରେ।

ଶେଡଗେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ; ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ପାଇଁ ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧:

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ଼ଗେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା।

You might also like More from author
More Stories

ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ବଳ…

GK: କାହିଁକି ସୁନାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ?…

ଏହି ରୁଟ୍‌ରେ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍…

ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ୧୪ ତାରିଖରେ ଆଉ…

1 of 9,685