ଏବେ କମିଯିବ EMI, ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ହାରରେ ଘଟିବ ଐତିହାସିକ ହ୍ରାସ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ସେଭିଂସ୍!

୨୦୦୮ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ତରକୁ ଫେରିଯିବ ଗୃହ ଋଣ ହାର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି RBIର ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ରେପୋ ହାରକୁ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରି ୫.୨୫% କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗୃହ ଋଣ ହାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୃହ ଋଣ ହାର ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ତରକୁ ଫେରିଯିବ।

ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ୭.୩୫% ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।

ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ସୁଧ ହାରକୁ ୭.୧%କୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ୧୫ ବର୍ଷିଆ ଗୃହ ଋଣ ଉପରେ ୦.୨୫ ପଏଣ୍ଟ ହାର ହ୍ରାସ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୧,୪୪୦% EMI ହ୍ରାସ କରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର…

ସାପର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଏହି…

ଜମା ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡିବ:

ବ୍ୟାଙ୍କରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ଋଣର ମୂଲ୍ୟ ୭.୧% କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଋଣଦାତାମାନଙ୍କୁ ଜମା ହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ହାର ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ନୂତନ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଫ୍ଲୋଟିଂ-ରେଟ୍ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ।

ଜମା ହାର ହ୍ରାସ ନ ହେଲେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ନିଟ୍ ସୁଧ ମାର୍ଜିନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ନିମ୍ନ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।

“NBFC କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଶ୍ରୀରାମ ଫାଇନାନ୍ସ ଭଳି ଶେଷ ମାଇଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ନୀତି ଏକ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ।

ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ, ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର OMO କ୍ରୟର ଘୋଷଣା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, ତରଳତା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରେ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ କ’ଣ:

ଗୋଲଡେନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଫଣ୍ଡର ସିଇଓ ଅଙ୍କୁର ଜାଲାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ରେପୋ ହାରରେ ୨୫bps ହ୍ରାସ ସ୍ଥିର ଜମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଧ-ବାହକ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଜମା ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସଞ୍ଚୟକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ।

ଯଦିଓ କମ୍ ହାର ବ୍ୟାପକ-ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରେ, ଧନୀ ନିବେଶକ ଏବଂ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକୃତ ଉପଜ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍-କେନ୍ଦ୍ରିତ ବର୍ଗ II AIFs ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ଉପଜନକାରୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଞ୍ଜି ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରନ୍ତି, ଏହି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଗତିକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି।

ଏକ କମ୍ ସୁଧ ହାର ପରିବେଶ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ମୂଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ, ଯାହା ଫଳରେ AIFs ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଅଗ୍ରଶୀଳ ଇନଫ୍ରାଟେକର ସିଇଓ ପ୍ରେକ୍ଷା ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବଜାର ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ନିବେଶକ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ନିବେଶକୁ ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ଏକ ସ୍ଥିର ଅର୍ଥନୀତି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଏବଂ କମ୍ EMI ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ କିଛି ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଆଶାଜନକ ନିବେଶ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର…

ସାପର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଏହି…

ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ…

ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଳି ବିଳେଇଲେଣି…

1 of 16,478