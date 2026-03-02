T20 World Cup 2026 ବିଜେତାଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି? ରନର୍ସଅପ୍ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଉ କେବଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ୍ ବାକି ଅଛି। ଏହା ପରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ କିଏ ହେବ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଥରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବ ନା ଏକ ନୂତନ ଦଳ ଉଭା ହେବ? ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ଦଳକୁ କେତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେତା ଏବଂ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ, ତାହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ICC ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଏଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ
୨୦୨୬ ଟି ICC ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ, କେବଳ ଆଠଟି ଦଳ ରହିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଆଉ ଚାରୋଟି ଦଳ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ଦଳ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ନିଜ ନିଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ପଡ଼ିବେ।
ଏହି ବର୍ଷର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଦଳକୁ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମିଳିବ
ଏହି ସମୟରେ, ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ 2024 ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ 20.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର, ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ICC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ବିଜେତା ଦଳ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପାଇବ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏଥର ICC ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମୋଟ 120.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଛି।
ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟମାନେ କ’ଣ ପାଇବେ?
ଏହି ପରିମାଣ ବିଜେତା ଦଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ରନର୍ସଅପ୍ ହୁଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 14.65 କୋଟି (ପ୍ରାୟ 1.46 ବିଲିୟନ ଡଲାର) ପାଇବେ। ଚାରୋଟି ସେମିଫାଇନାଲ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 7.24 କୋଟି (ପ୍ରାୟ 1.7 ମିଲିୟନ ଡଲାର) ପାଇବେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 5ମ ରୁ 12ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ 3.48 କୋଟି (ପ୍ରାୟ 3.48 ବିଲିୟନ ଡଲାର) ପାଇବେ। ତଥାପି, ଏହା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିମାଣ। ICC ସାଧାରଣତଃ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଡଲାରରେ ଘୋଷଣା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଆମେ ଏହାକୁ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ରାଶିରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।