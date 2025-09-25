ଘର ତିଆରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଅ ବାହାଘର, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ EPFO ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏତିକି ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କାଢ଼ିପାରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର

ଘର ତିଆରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଅ ବାହାଘର, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ EPFO ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏତିକି ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କାଢ଼ିପାରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ପ୍ରତି ମାସରେ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PF) ଆକାଉଣ୍ଟରେ 12% ଜମା କରାଯାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିରେ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। EPFO ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଉଠାଣ ସୀମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ଘର କ୍ରୟ
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘର କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଘର ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ EPFO ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ମୋଟ ପରିମାଣର 90% ଉଠାଇପାରିବେ।
ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଫି ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ସାତ ବର୍ଷର ଜମା ପରିମାଣର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇପାରିବେ।
ବିବାହ
ବିବାହ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏବଂ EPFO ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାତ ବର୍ଷର ଜମା ପରିମାଣର 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ EPFO ରୁ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା (ମୌଳିକ + DA) ର 6 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା କମ୍।
ବେରୋଜଗାରୀ ଘଟଣା
ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବେରୋଜଗାର ରୁହନ୍ତି, ତେବେ EPFO ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବେରୋଜଗାର ରହିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଦରମାର 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବେରୋଜଗାର ରହିବା ପରେ ବାକି 25% ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରାଯାଇପାରିବ।