(VIDEO)ଫାକ୍ଟ୍ରୀରେ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ନୁଡୁଲ୍ସ; ଭିଡିଓ ଦେଖି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଯୁବପିଢି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଓ ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଷ୍ଟଲରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ନୁଡୁଲ୍ସ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ । ବାସ୍ତବରେ, ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ନୁଡୁଲ୍ସ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରି ପାରନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅବସ୍ଥାରେ ନୁଡୁଲ୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି ।

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏକ ଛୋଟ ନୁଡୁଲ୍ କାରଖାନାରେ ସୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ନୁଡୁଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ଲୋକମାନେ ମଇଦାକୁ ଦଳିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମିକ୍ସରରେ ରଖନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ଏହାକୁ ଏକ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପତଳା କରି କାଟି କାଟନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ସବୁ କାମ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶ୍ରମିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ । ଏତିସହିତ ନୁଡୁଲ୍ସ କୁ ସିଝାଇବା ପରେ ଭୂମିରେ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଏ ।ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ପ୍ୟାକ୍ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ରହିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହେବା ସହ ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି- ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ସିଜିଆନ୍ ସସ୍ ସହିତ ଚାଇନିଜ୍ ହକ୍କା ନୁଡୁଲ୍ସ କେବେ ଖାଇଥିଲେ ?

ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ମଇଳା ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ ଲେଖାଥିଲା । ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା କହିଛନ୍ତି – ଯଦି ଏହି କାରଖାନା ଚାଲୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡର ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଏହିପରି ହେବ ।

When was the last time you had road side chinese hakka noodles with schezwan sauce? pic.twitter.com/wGYFfXO3L7

— Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) January 18, 2023