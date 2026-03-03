ବାଥ୍ ଟାୱେଲର ବି ଥାଏ ଏକ୍ସପାରୀ ଡେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦିନରେ ବଦଳାଇବେ ନିଜ ଟାୱେଲ୍? କ’ଣ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ୍ସ
ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଦିନରେ ବଦଳାଇବେ ନିଜ ଟାୱେଲ୍? ନଚେତ ଭୋଗିପାରନ୍ତି ଭୟଙ୍କର...
How Often Should You Change Your Bath Towel: ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଘରର ଚାଦର, ତକିଆ ଖୋଳ କିମ୍ବା ଟାୱେଲ୍ ସେତିକି ଥର ଧୋଇ ନ ଥାନ୍ତି, ଯେତେଥର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବୁ, “ଏହା ଏବେ ସଫା ଅଛି, ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଦିନ ଚାଲିବ।” କିନ୍ତୁ ବିଶେଷକରି ଟାୱେଲ୍ ସହିତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ, ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ। ଗବେଷଣା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଟାୱେଲକୁ ଆମେ ଯେତେଥର ଭାବୁ, ତାଠାରୁ କେତେଗୁଣ ଅଧିକ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେତେଥର ଟାୱେଲ୍ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ।
ଏଥିରେ କ’ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି?
Towelsupercenter ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ହାତ ଧୋଇବା ପରେ ଶରୀର ସଫା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଟାୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସଫା ହେବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବତା ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଦା ତଉଲିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କିମ୍ବା ହାତ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା, ମୃତ ଚର୍ମ କୋଷ, ତେଲ ଏବଂ ମଇଳା ଏହାର ତନ୍ତୁ ଭିତରେ ଫସିଯାଏ। ତଉଲିଆ ପାଣି ଶୋଷେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଖିବାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଫଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସହାୟକ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ, ବ୍ରଣ କିମ୍ବା ଏଥଲିଟ ଫୁଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଆପଣ ତଉଲିଆ କେବେ ଧୋଇବା ଉଚିତ?
ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ତଉଲିଆ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ଥର ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏକ ବାଥ ତଉଲିଆ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ହାତ ତଉଲିଆକୁ ଅଧିକ ଥର ଧୋଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦିନସାରା ହାତ ଅନେକ ଥର ପୋଛି ଦିଆଯାଏ। ତଥାପି, କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର ପରେ ତଉଲିଆ ଧୋଇବା ଭଲ, ଯେପରିକି ଯଦି ଘରେ କେହି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତଉଲିଆ ଜିମ୍ ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତଉଲିଆ ଝାଳ ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ।
ତଉଲିଆର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ବାଥରୁମ୍ ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିନେସନ ନଥାଏ, ଏବଂ ତଉଲିଆ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନସୁଖେ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ଉଚିତ। ମାଇକ୍ରୋଫାଇବର ତଉଲିଆ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କଟନ ତଉଲିଆ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ନିୟମିତ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବାଉଁଶ ତଉଲିଆକୁ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଥର ବଦଳାଇବା ଉଚିତ?
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜେନିଫର ଆଡାମସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ଦୁଇ ରୁ ତିନି ବର୍ଷରେ ଗାଧୋଇ ତଉଲିଆ ବଦଳାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ। ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ତଉଲିଆର ଜଳ-ଶୋଷଣ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୋମଳତା ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଥାଆନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତଉଲିଆକୁ ଭଲ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ଫେବ୍ରିକ ସଫ୍ଟନର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସଫ୍ଟନରର ଏକ ପରଦା କପଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହା ଏହାର ଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ବା ଅବ୍ଜରଭେନ୍ସି ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।