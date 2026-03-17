କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଇତିହାସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ପଶୁର ହାଡ଼ ଓ ଚୁଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଟୁଥବ୍ରସ୍
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସକାଳ ପାହିବା ମାତ୍ରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରସ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସହିତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାହା ପଛରେ କେତେ ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ ରହିଛି।
ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କ୍ରିମି ପେଷ୍ଟ ଥରେ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ମମି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବଳଦର ଖୁରା ଏବଂ ଅଣ୍ଡାଖୋଳ ଭଳି ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରି।
ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାରୁ ଆଧୁନିକ କୋଲଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦାନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେତିକି ବିଚିତ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ପାଉଁଶ, ଯାହାକୁ ଥରେ କେବଳ ଅପଚୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା – ଆଜି କିପରି ଏକ ବହୁ-ନିୟୁତ ଡଲାରର ମୁଖ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି।
ମିଶରର ମମିଫିକେସନ୍ କାରିଗରମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କାର:
ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ୫୦୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମିଶରୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବଂ ମଇଳା ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ହସ ନଷ୍ଟ ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁ ନଥିଲେ।
ଇଣ୍ଡିଆନା ୟୁନିଭରସିଟି ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରିର ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ମିଶରୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଉଡର ବିକଶିତ କରିଥିଲେ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଏହି ପାଉଡରରେ ଏପରି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଅପଚୟ ଭାବରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି – ଯେପରିକି ବଳଦ ଖୁରାର ପାଉଁଶ, ପୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କୋଷ ଏବଂ ଗନ୍ଧରସ।
ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ରୋମାନ ସଭ୍ୟତାରେ ପାଉଡରର ବିକାଶ:
ମିଶରୀୟମାନଙ୍କ ପରେ, ଗ୍ରୀକ୍ ଏବଂ ରୋମାନମାନେ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ନକରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହାଡ଼ ଏବଂ ସିପ୍ ଖୋଳ ଭଳି ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ।
ରୋମାନମାନେ ପାଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଥିଲେ। ହେଲେ, ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆଧୁନିକ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ସମାନତା ରଖିଥିଲା; ବରଂ, ଏହା ଏକ ସ୍ଥୂଳ ପାଉଡର ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଘଷି, ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା କପଡା ବ୍ୟବହାର କରି – ରଙ୍ଗହୀନତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା।
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଯୁଗ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର:
ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ‘ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍’ ଭଳି ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକରେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଅଦ୍ଭୁତ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି।
ସେହି ସମୟରେ, କୋଇଲା, ଚକ୍, ଲାଭେଣ୍ଡର ତେଲ ଏବଂ ପେରୁଭିଆନ୍ ଛାଲି ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ଦାନ୍ତ ସଫା ପାଉଡର ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ୧୮ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଉଭୟରେ, ପୋଡ଼ା ରୁଟି ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିବାର ଏକ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା – ଏକ ପ୍ରଥା ଯାହା ଆଧୁନିକ କାନକୁ ବହୁତ ଅଜବ ମନେହୁଏ।
କୋଲଗେଟ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଉତ୍ଥାନ:
୧୮୭୩ ମସିହାରେ, ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ କୋଲଗେଟ୍ ଆଧୁନିକ ଟୁଥପେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହି ପେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାଚ ଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା।
୧୯ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା; ହେଲେ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାନ୍ତ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ୱିଲୋବି ଡି. ମିଲର୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଏଲ୍ ସିଲ୍ ଜେନକିନ୍ସ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଥମ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଖୋଳପା ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଫ୍ଲୋରାଇଡର ଯୁଗ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ବିପ୍ଳବ:
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକୀୟ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ADA) ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି।
ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆଜି, ଅନେକ ସହରରେ ଦାନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଯାଏ।
ଗଛ ଡାଳରୁ ତିଆରି ପ୍ରଥମ ଟୁଥବ୍ରସ୍:
ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଇତିହାସ ପରି, ଟୁଥବ୍ରସର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ। ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ଲୋକମାନେ ପତଳା ଗଛ ଡାଳକୁ ଚୋବାଇ ବ୍ରଶ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ‘ଚ୍ୟୁ ଷ୍ଟିକ୍’ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା।
୧୬୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ, ଚୀନ୍ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସକୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଗଛ ଡାଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ‘ଡାଟୁନ୍’ ପରି ଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ଦାନ୍ତ ସଫା କରୁନଥିଲା ବରଂ ମାଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରୁଥିଲା।
ଘୁଷୁରି ଚୁଟିରୁ ତିଆରି ଏକ ଆଧୁନିକ ବ୍ରସ୍:
ବ୍ରସର ଆଧୁନିକ ରୂପ ଚୀନ୍ର ମିଙ୍ଗ୍ ରାଜବଂଶର ସମ୍ରାଟ ହୋଙ୍ଗଝିଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୪୯୮ ମସିହାରେ, ସେ ହାଡ଼ କିମ୍ବା କାଠରେ ତିଆରି ଏକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କଠିନ ଘୁଷୁରୀ ଚୁଟିର ବ୍ରଶ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ବ୍ରଶ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ଏତେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା।