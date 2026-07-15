ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି କି ବେତନ କମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ବଢ଼େ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା
ଭାରତ ଭଳି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି କି ବେତନ କମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଲୋକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା । ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତ ଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବେତନ କମିଶନ ମଡେଲ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବେତନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥାଏ ।
ଏହା ବଦଳରେ ସେଠାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ସଂରଚନା ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ।
କେମିତି ଚାଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ନାହିଁ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବେତନ କମିଶନ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ, ପେନସନ୍ ଏବଂ ଭତ୍ତାରେ ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବ ।
ସେଠାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଜାତୀୟ ବେତନ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ।
ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଘୋଷଣା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ସମୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥାଏ ।
NPS ସ୍ଥିର କରେ ମୂଳ ଦରମା: ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଏକୀକୃତ ମୂଳ ବେତନ ସ୍କେଲ୍ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଗ୍ରେଡ୍ ୧ ରୁ ଗ୍ରେଡ୍ ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେତନ ସଂରଚନା, ବାର୍ଷିକ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ଲାଭ ରହିଥାଏ । ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ତାଙ୍କ ଗ୍ରେଡ୍, ଚାକିରିର ବର୍ଷ ଏବଂ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ଜରିଆରେ ହୁଏ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି: ଭାରତରେ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ମାତ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ।
ସରକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆକଳନ କରିବା ପରେ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ।
ଆଡହକ୍ ରିଲିଫ୍ ଆଲାଉନ୍ସର ବଡ଼ ଭୂମିକା: ପ୍ରତିଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେତନ ସଂରଚନାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ‘ଆଡହକ୍ ରିଲିଫ୍ ଆଲାଉନ୍ସ’ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।
କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବଜାର ଦର ସହ ତାଳମେଳ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭତ୍ତାକୁ ମୂଳ ଦରମାର ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ ।
ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଭତ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ମୂଳ ଦରମାର ପ୍ରାୟ ୧୦% ରୁ ୩୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।