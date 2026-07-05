ଭାରତର ଅଯୋଧ୍ୟା ପରି ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦରଗା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ, ଜାଣନ୍ତୁ..
ଭାରତର ଅଯୋଧ୍ୟା ପରି ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଦରଗା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ
Pakistan Data Darbar: ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାଯାଉଥିବା ଦାନ ସାମଗ୍ରୀର କଥିତ ଚୋରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳୁଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦାନର ପରିଚାଳନା କିଭଳି କରାଯାଏ, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁଫି ଦରଗା, ଲାହୋରସ୍ଥିତ ‘ଦାତା ଦରବାର’କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ସୁନା, ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଲଙ୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଆକାରରେ ଅରବ ଅରବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ଦାନ ମିଳିଥାଏ ।
କିଏ କରେ ‘ଦାତା ଦରବାର’ର ପରିଚାଳନା?
ସୁଫି ସନ୍ଥ ହଜରତ ଦାତା ଗଞ୍ଜ ବକ୍ସ ଅଲୀ ହୁଜବିରିଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ଦାତା ଦରବାରକୁ ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ସୁଫି ଦରଗା ଭାବେ ଗଣନା କରାଯାଏ । ୧୯୬୦ ମସିହାରେ ଏହାର ଜାତୀୟକରଣ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଦରଗା ପଞ୍ଜାବ ସରକାରଙ୍କ ‘ଔକାଫ୍ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ’ର ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । କୌଣସି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସଂରକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବଦଳରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନେ ଏହାର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।
ସିସିଟିଭି ନଜରରେ ହୁଏ ଦାନ ବାକ୍ସ ସଫା
ଦରଗା ପରିସରରେ ୪୪ରୁ ଅଧିକ ଦାନ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅଧିକୃତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଖୋଲାଯାଏ । ଟଙ୍କା ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିସିଟିଭି ମନିଟରିଂ କରାଯାଏ ଏବଂ ଜମା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ‘ନଜରାନା ପୋର୍ଟାଲ୍’ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ?
ସରକାରୀ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦରଗାକୁ କେବଳ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ମିଲିୟନରୁ ୪୦୦ ମିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଥାଏ । ନଗଦ ବ୍ୟତୀତ ସୁନା ଗହଣା, ରୂପା, ପାରମ୍ପରିକ ଚାଦର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦାନ ଆକାରରେ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଜରିଆରେ ବିନିମୟ କରାଯାଏ । ଏହାଛଡ଼ା ଦରଗା ପରିସରରେ ଥିବା ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୋକାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଭଡ଼ା ବାବଦ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ।
ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ରୁ ୬୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ
ଦାତା ଦରବାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶାଳ ମାଗଣା ରୋଷେଇ ଶାଳ । ଏଠାରେ ଦୈନିକ ୩୦,୦୦୦ ରୁ ୬୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ଲଙ୍ଗର ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଟା, ଚାଉଳ, ଚିନି, ତେଲ ଏବଂ ମାଂସ ଆଦି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି ।
ମଲ୍ଟି-ଲେୟାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହୁଥିବାରୁ, ଦରଗାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ, ଏଲିଟ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଔକାଫ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି । ଏକ ହାଇଟେକ୍ ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ୱାକ୍-ଥ୍ରୁ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ ଲଗାଯାଇ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।