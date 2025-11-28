କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା QR କୋଡ଼; ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଚଳନ….
ବାରକୋଡ଼ ବଦଳରେ QR କୋଡ଼ ଆସିଲା କିପରି ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ QR କୋଡ଼ ସ୍କାନ କରି ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି। ପାଖରେ କ୍ଯାସ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ ଥିଲେ QR ସ୍କାନ କରି ଦୋକାନୀକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଅଟୋବାଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ଦୋକାନୀ ସମସ୍ତେ ଏବେ QR କୋଡ ବ୍ଯବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହାର ଆବିଷ୍କାର କିପରି ହେଲେ, ହଠାତ୍ ଦେଶରେ ଅନଲାଇନ କାରବାରକୁ ସୁବିଧା କରିଥିବା ଏହି ଟୋକ୍ନୋଲୋଜିଆର ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲା , ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଆଜିକାଲି, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସପିଂ ମଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। QR କୋଡ୍ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି।
QR ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି QR କୋଡ୍ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଏହି ଧାରଣା କିଏ ଆଣିଥିଲା? ଏହି QR କୋଡ୍ ଏତେ ସୂଚନା କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ଏବଂ କାହିଁକି ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଜାପାନରେ ଟୟୋଟାର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଡେନ୍ସୋ ୱେଭରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାସାହିରୋ ହାରା QR କୋଡର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜାପାନୀ ଖେଳ GO ରୁ ଏହି ଧାରଣା ପାଇଥିଲେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ବାରକୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା 1949 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହାର ସୀମା ଥିଲା ଯେ ଏହା ବହୁତ କମ୍ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଥିଲା।
ତା’ପରେ ହାରା ଏକ ନୂତନ 2D କୋଡ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହା ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଉଭୟରେ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବାରକୋଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୂଚନା ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବର୍ଗାକାର ଆକାର ଦେଲେ ଏବଂ ଡାହାଣରୁ ବାମ ଏବଂ ଉପରୁ ତଳକୁ ଚାଲୁଥିବା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କଲେ।
ଏହି QR (କ୍ୱିକ୍ ରେସପନ୍ସ) କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୁଏ। ଏହି QR କୋଡ୍ ହଜାର ହଜାର ଅକ୍ଷର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ QR କୋଡ୍ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମାତ୍ର ଚୀନରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଏହାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲା ଏବଂ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା।