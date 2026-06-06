PMଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ କଡ଼ା କଡ଼ି, ତଥାପି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କିପରି ହେଲା
୭୮ ବର୍ଷରେ କିପରି ବଦଳିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି ସିଷ୍ଟମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି।
ହେଲେ, ଇତିହାସ ଦୁଇଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଯାହା VVIP ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା।
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କଭରରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କିପରି ଘଟିଲା ଏବଂ ଗତ ୭୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା:
୩୧ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୮୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସେତେବେଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।
ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ପରେ, ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ଯୋଗୁଁ ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ନିକଟ ସୁରକ୍ଷା ଦଳରୁ ଶିଖ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୁଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ନିୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଳିରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯାହା ହତ୍ୟାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା।
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲା:
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ୨୧ ମଇ ୧୯୯୧ରେ ତାମିଲନାଡୁର ଶ୍ରୀପେରୁମ୍ବୁଦୁରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ୧୯୮୯ ମସିହାରେ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ SPG ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନଥିଲା; ସେତେବେଳେ, SPG ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା।
ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ହତ୍ୟା ଦିନ, ସେ ଭିଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ନଥିଲା।
୧୯୮୪ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା:
ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶନ୍ଧିଗୁଡ଼ିକରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ୟୁନିଟଗୁଡିକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋର ‘ବ୍ଲୁ ବୁକ୍’ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସୁରକ୍ଷା ପାରମ୍ପରିକ ପୋଲିସିଂ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା।
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ SPG ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା:
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ବାହିନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଇଥିଲା।
ବୀରବଲ ନାଥ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୧୯୮୮ ମସିହାରେ ସଂସଦର ଏକ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୈଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ VVIP ସୁରକ୍ଷାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆଧାରରେ SPG ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ଜାରି ରଖିପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୧୯୯୧ ମସିହାରେ SPG ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି:
SPG (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୯ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, SPG ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ବର୍ଗ ଆଧାରରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି।
ଆଜି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଆଧୁନିକ ଚାରି-ସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସବୁଠାରୁ ବାହାର ବଳୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଳୟରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଗାର୍ଡ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେଉଛି SPGର ଆକ୍ରମଣ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଦଳ, ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଭିତର ବଳୟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ SPG କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଅଛନ୍ତି।