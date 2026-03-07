GK: କେଉଁ ରାଜ୍ଯରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ଯସଭା ସିଟ୍ ରହିଛି? ଏହା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଫର୍ମୁଲା…
ରାଜ୍ଯସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ଯା କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୭ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ସଂସଦରେ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।
ଲୋକସଭା ପରି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଥିବା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ କଣ ରହିଛି ନିୟମ: ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଅନୁସୂଚୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସୂଚୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ସଦସ୍ଯ ପଠାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବଣ୍ଟନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ।
ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆସନ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୩୧ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଆ ଏବଂ ସିକିମ ଭଳି ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଅଛି।
ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା-ଭିତ୍ତିକ ସୂତ୍ର: ଯଦିଓ ସମ୍ବିଧାନ ଆସନର ସଠିକ ବଣ୍ଟନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି, ଆସନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଜନସଂଖ୍ୟା 50 ଲକ୍ଷ ଥିବା ରାଜ୍ଯରେ ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ପ୍ରତି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆସନ ଆବଣ୍ଟନ 1971 ଜନଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ରାଜ୍ୟସଭାର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା: ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 80 ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସର୍ବାଧିକ 250 ସଦସ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୃହର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷମତା 245। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 233 ସଦସ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବାକି 12 ସଦସ୍ୟ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଏ।