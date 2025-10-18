କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, କେବଳ ଘର ଭଡ଼ାରୁ ଆସୁଛି ଏତେ ଲକ୍ଷ ଶୁଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Rohit Sharma Property:ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଖୁବ ଧନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକା ରୋହିତ ଶର୍ମା କେବଳ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆର୍ଥିକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଜି, ଆମେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି…
ଭାରତରେ ସମ୍ପତ୍ତି : ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୁଇଟି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କର ୱାର୍ଲିର ଆହୁଜା ଟାୱାର୍ସରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ୬ହଜାର ବର୍ଗଫୁଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩୦ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟି ମୁମ୍ବାଇର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାଙ୍କର ଲୋଧା ମାର୍କ୍ୱିସ୍, ଲୋୟର ପାରେଲରେ ଆଉ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯାହା ସେ ଭଡାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ମିଳିଯାଏ । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ବିଦେଶରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ।
ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆୟର ଉତ୍ସ :୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିମାଣ ୨୧୪ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁବିଧ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଶନରୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୁଏ । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଜଣେ A+ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ୭ କୋଟି ଦରମା ପାଆନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୧୬.୩୫ କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା। ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ, ଲିଗରୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ୧୯୦କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ରୋହିତ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ, ଏହି ସମ୍ପାଦନାରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବାକି ସମ୍ପତ୍ତି :ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନ ସଂଗ୍ରହ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ Lamborghini Urus, ଏକ BMW M5, ଏବଂ ଏକ Mercedes-Benz S-Class ପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯାନ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜର କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ CricKingdom କୁହାଯାଏ।
ଏହି ଏକାଡେମୀର ସିଙ୍ଗାପୁର, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ବାଂଲାଦେଶ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମେତ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାଖା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଏକାଡେମୀ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡା ଏକାଡେମୀ ସହିତ ସହଯୋଗ କରେ। କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟତୀତ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆୟ ଉତ୍ସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି।