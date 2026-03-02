କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କ୍ରିକେଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ହୋଇଥିଲା। ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳରେ ପ୍ରବେଶ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ କଲେ।
ତଥାପି, ସେ ଆଇପିଏଲରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ, ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ କେବେ ହାର ମାନି ନାହାଁନ୍ତି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ୮୦ ରୁ ୮୬ କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ବିସିସିଆଇରୁ ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାବରେ ୧ କୋଟି ପାଇବେ। ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ ସିରେ ରଖିଛି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚାରୁଲତା ରମେଶଙ୍କ ସହ କେରଳରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗଳାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ବଙ୍ଗଳାର ମୂଲ୍ୟ ୬ କୋଟି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। କେରଳ ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆଇପିଏଲରୁ ଆସିଥାଏ। ଏଥର ସେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଗୋଟିଏ ସିଜିନ ପାଇଁ ସେ ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ, ସେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ ଚୁକ୍ତିନାମା ପାଇଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନବାହାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ଅଡି, ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
୩୧ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସାମସନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିଲ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ସହଭାଗୀତା ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସାମସନ ୱାକମେଟ୍, ସିଙ୍ଗଲ୍.ଆଇଡି, ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍, ୟୁନିମୋନି ଇଣ୍ଡିଆ, ସାଲପେଡୋ ଏବଂ ଜିଲେଟ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରିଛନ୍ତି।